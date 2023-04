Á. B.;Á. Z.;

103 évesen meghalt a nürnbergi per utolsó ügyésze, Benjamin Ferencz

Oroszlánrésze volt abban, hogy a nemzetközi egyezmények ma már szankcionálják a háborús bűncselekményeket.

Pénteken elhunyt Benjamin B. Ferencz – adta hírül a The New York Times. Halálhírét családja közölte. A nácik Harmadik Birodalom képviselői felett ítélwetet hirdető 1946-1949-es nürnbergi per utolsó ügyészét 103 évesen, egy floridai idősek otthonában érte a halál.

Benjamin B. Ferencz 1920. március 11-én született a Szatmár megyei Csolton írástudatlan szülők gyermekeként zsidó családban. Mindössze tíz hónapos volt, amikor a családja kivándorolt az Egyesült Államokba. New Yorkban nőtt fel, harvardi ösztöndíjjal jogot végzett, azután választották a nürnbergi per egyik ügyészének, hogy őrmesteri rangban leszerelt, náci háborús bűnösök ellen képviselte a vádat, több millió ember meggyilkolását szervezték meg. Első ügye az úgynevezett Einstazgruppe-ügy volt, amelyben rá hárult a feladat, hogy egy SS-kivégzőosztag tagjaira rábizonyítsa, milyen bűnöket követett el. Ebben minden gyanúsítottat elítéltek, de emellett német gyártulajdonosokat is elítéltetett, amiért koncentrációs táborok foglyait használtak fel Adolf Hitler hadigépezetének működtetéséhez.

Később sokat tett azért, hogy kárpótlást kapjanak a holokauszt túlélői. Javarészt neki köszönhető, hogy a nemzetközi egyezmények ma már szankcionálják a háborús bűncselekményeket. Felszólalt a világbéke-konferenciákon, folyamatosan kampányolt a háborúk megszüntetését célzó törvények mellett. Álma részben megvalósult, amikor 2002-ben felállt a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság.

Életéről öt éve dokumentumfilm készült. Később a United States Holocaust Memorial Museum portréfilmre is felkérte.

Benjamin B. Ferencz kilenc könyv és számos cikk szerzője volt, folyékonyan beszélt franciául, spanyolul, németül, magyarul és jiddisül.

