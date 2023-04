P. Zs.;

GDP;lakossági fogyasztás;Eurostat;bérek;felzárkózás;

2023-04-10 18:50:00

Kanyarban előz Románia

És ha nem figyelünk, hamarosan Horvátország is.

Nemzeti valutában, vagyis levában számolva tavaly a bolgár munkaerőköltség emelkedett a leggyorsabban, 15,3 százalékkal az Eurostat szerint. Második helyen a magyar munkaerőköltség növekedése áll, forintban mérve 13,9 százalékkal. Vagyis a magyar kormány látszólag joggal mondja, hogy folyamatos a felzárkózás. Ezek az adatok azonban egészen másként festenek euróban számolva: a forint leértékelődése miatt a hazai növekedés nem éri el a 4 százalékot sem. Ez egyben magyarázat arra is, hogy az uniós piacra termelő nagy multinacionális cégek hogyan tudják kitermelni a 10-20 százalékos éves béremeléseket. Termelékenységük minimális fokozása és a forint leértékelődése esetükben bőven ellensúlyozza ugyanis a bérköltségek növekedését. A hazai piacra termelő kis magyar cégeket viszont nem segíti a leértékelődés, ők ezért sem tudnak versenyezni a multikkal, így a bérszakadék tovább nő. A magyar gazdaság az olcsó munkabér mellett hosszú éveken át a forint folyamatos leértékelésével maradt versenyképes.

Ráadásul Romániában tavaly még ugyan hajszálnyival alacsonyabb volt a munkaerő költsége, de a növekedés üteme - euróban számolva - több, mint duplája a magyar duplája.

Ez nem is lenne meglepő, hiszen - szintén az Eurostat adatai szerint - az egy főre jutó román fogyasztás már 2021-ben megelőzte a magyarokét. Vagyis a románok már most jobban élnek, mint mi. Tavaly az egy főre jutó GDP is magasabb volt Romániában, mint nálunk - vagyis fejlettségben is utolérte a magyar gazdaságot Románia.

A magyar gazdaság jelenleg az átlagos uniós GDP 77 százalékát produkálja, ezzel ma már az ötödik legfejletlenebb gazdaság az EU-ban: az elmúlt években a csehek és a lengyelek is lehagyták a magyar gazdaságot. Ma csak Bulgária, Szlovákia, Portugália, Horvátország gazdasága gyengébb a magyarnál, ám látva a horvátok felzárkózását, hamarosan ők is beelőznek. A bérköltségekben ez már megtörtént: tavaly az egy órányi horvát bérköltség 12,1 euró volt szemben a magyarországi 10,7 euróval