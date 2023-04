P. L.;

2023-04-12 16:18:00

BOON: Hidasnémeti környékén egy vadász kilőtte a Svájcból ide tévedt jeladós farkast

A rendőrség egyelőre nem erősítette meg, de nem is cáfolta a lapértesülést. Ha igaz a hír, a vadász három év börtönt is kaphat.

Hidasnémeti környékén egy vadász kilőtte azt a jeladóval rendelkező farkast, amelyik Svájcból tévedt Magyarország területére április elején – írja a BOON.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei portál információt a rendőrség egyelőre nem erősítette meg, de nem is cáfolta. A lap úgy tudja, az ügyben vizsgálódik a Nemzeti Nyomozó Iroda.

A svájci jeladós farkas április elején ért az Aggteleki Nemzeti Park területére. Pontos haladási irányáról sem a nemzeti park, sem az Agrárminisztérium nem adott felvilágosítást. „Az M237 jelölésű farkas egy fiatal, 2021-ben született ivarérett hím példány, amit Svájc déli hegyei közt egy éve jelölt meg jeladóval a svájci farkasok védelmével is foglalkozó Gruppe Wolf Schweiz nevű szervezet, így a vándorló nagyragadozó útvonalát nyomon tudják követni. A hazánk nagy részén áthaladó egyed a Sajó-folyón átkelve néhány napja lépett be az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területére. Mozgásának elemzését a svájci szervezet végzi, a friss adatok feldolgozása folyamatban van. A fiatal példányoknál előfordul, hogy nagyobb területet bejárva, új élőhelyet keresnek maguknak. A farkas alapvetően kerüli az embert, fél tőle, kimondottan óvatos, így kicsi a valószínűsége, hogy összefussunk vele az erdőben” – szerepelt a tárca akkori közleményében, amely felhívta a figyelmet arra is, hogy

