Á. Z.;

Magyarország;Svájc;nyomozás;farkas;kilövés;

2023-04-15 14:12:00

A Hernádba dobták a kilőtt svájci farkas jeladóját, a tetem még nem került elő

A jeladót megpróbálták tönkretenni, de nem sikerült. Az, aki kilőtte, természetkárosítás miatt akár három év börtönt is kaphat.

Egyelőre csak a jeladóval felszerelt nyakörvét találták meg annak a Svájcból Olaszországon és Ausztrián át Magyarországig vándrló farkasnak, amelyet a héten egy vadász lőtt ki Hidasnémeti környékén – írja a BOON.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei portál cikke szerint a nyakörvet a Hernád folyóból húzták ki, búvárok mentek érte, és bár megpróbálták tönkretenni, működött még. A farkas teteme eddig nem került elő.

Az ügyben a rendőrség természetkárosítás miatt indított nyomozást, az illető, aki kilőtte, akár három év börtönt is kaphat. Mint korábban a BOON nyomán megírtuk, a gyanú szerint egy Nyíregyházán élő, de Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több ingatlannal is rendelkező férfi lehetett az, aki lelőtte a Svájcból érkező farkast Hidasnémeti közelében

Az M237-es kódjelű farkas április elején tévedt Magyarországra. Még 2022. június végén az Alsó-Enga­dine-ban lépte át az olaszországi határt. Körülbelül tíz napig barangolt Dél-Tirolban, majd átlépte Ausztria határát. Ettől kezdve északra, később északkeletre futott. Októberben az Innsbruck régióban tartózkodott, ahonnan Tirolon át Bécs felé ment tovább. Valahol a Fertő tótól délre lépte át a magyar határt februárban. Március közepén a dél-budai agglomerációban kóborolt, majd a Dunát átúszva, a Naszály hegy mellett haladva folytatta útját, és a Bükki Nemzeti Park területére ért, áprilisban pedig az Aggteleki Nemzeti Park területére.

„Egy fiatal, 2021-ben született ivarérett hím példány, amit Svájc déli hegyei közt egy éve jelölt meg a svájci farkasok védelmével is foglalkozó Gruppe Wolf Schweiz nevű szervezet. A hazánk nagy részén áthaladó egyed a Sajó folyón átkelve néhány napja lépett be az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területére. Mozgásának elemzését a svájci szervezet végzi, a friss adatok feldolgozása folyamatban van. A fiatal példányoknál előfordul, hogy nagyobb területet bejárva új élőhelyet keresnek maguknak” – áll az Agrárminisztérium közleményében, amelyben felhívták a figyelmet arra is, hogy farkas engedély nélküli elejtése – beleértve a lelövése vagy más módon történő elpusztítása –, károsítása, zavarása bűncselekmény, amely három évig terjedő szabadságvesztést vonhat maga után.