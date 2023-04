Papp Zsolt;

2023-04-17 12:42:00

Egyéves csúcsig hajszolta az infláció a forintot, most érdemes valutát váltani a nyári utazáshoz

A magyar fizetőeszközt furamód az árak gyors emelkedése által magasan tartott kamatok erősítik.

Hétfő délelőtt 11 óra 45 perckor már 369,52 forintnál járt az euró árfolyama, ami egyéves csúcsot jelent. Az érem másik oldala, hogy az elmúlt egy év során, jórészt az Orbán-kormány geopolitikai baklövései és gazdaságpolitikai hibái miatt, a hazai deviza megjárta a poklot. A forint mostani erejét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által biztosított, nemzetközi összehasonlításban is kirívóan magas kamat adja. Ez komoly védőhálót biztosít a forintnak – nyilatkozta Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője. A magas kamat gyakorlatilag ellehetetleníti a forint elleni piaci spekulációt.

Egy euróért a legutóbb 2022. április 22-én kellett ilyen keveset adni.

Szintén akadályozza a hazai pénz gyengülését, hogy a külkereskedelmi hiány februárban gyakorlatilag eltűnt. A mérleg többletbe fordult, vagyis a reálgazdaság részéről csökkent a devizakereslet. Így ez az eladói nyomás is megszűnt. A vártnál magasabb márciusi infláció miatt tovább erősödtek azok a várakozások, hogy az MNB később és lassabb ütemben kezdi meg a kamatcsökkentést. Ennek köszönhetően tovább maradhat fenn a többi devizához viszonyított magyar kamatkülönbözet, ami még tovább erősíti a forintot – fejtette ki az elemző.

Most a külső tényezők is a hazai devizának kedveznek. Az elmúlt napokat-heteket világszinten is a kedvező befektetői hangulat jellemezte. Az Egyesült Államokban kedvező inflációs adatok láttak napvilágot: a tengerentúli áremelkedés ugyanis a vártnál nagyobb ütemben fékeződik. Ez erősítette azokat a várakozásokat, miszerint az amerikai jegybank, a Federal Reserve hamarabb leállhat a dollárkamatok emelésével. Ez egyrészt javítja a forint előretekintő kamatelőnyét. Másfelől pedig fokozza a befektetők étvágyát, viszonylagosan felértékelve a hazai kötvényekhez hasonló befektetési eszközöket. Trippon Mariann rövid távon az euróhoz képest még tovább erősödő forintot sem zárt ki. Ez látszik a 369,52-es csúcson,

Az elemző nem hinné, hogy az év végén a jelenlegi szinteknél erősebben zár a forint. A következő hónapokban a mostani tudásunk szerint 370-390 forintos sávban ingadozhat az uniós fizetőeszköz ára. Vagyis az euró lényegesen már nem lesz olcsóbb.

Bár a jelenlegi üzleti hangulat szinte minden tényezője segíti a forint erősödését, a magyar gazdaság megmaradt sérülékenységeit nem szabad szem elől téveszteni. Mivel a piac mással foglalkozik, ezek mostanában teljesen háttérbe szorultak. Ugyanakkor e tényezők a következő hónapokban bármikor újra reflektorfénybe kerülhetnek. Az uniós pénzekkel, pontosabban azok fájó hiányával, az ezzel kapcsolatos kétoldalú tárgyalások alakulásával jelenleg senki nem törődik. Ám ha a nyáron a nemzetközi hitelminősítők újra napirendre veszik a magyar államadósság értékelését, akkor a hiányzó EU-támogatások jelentős kockázati tényezőként kerülhetnek gyújtópontba. Amikor az MNB kamatcsökkentésbe kezd, a kamatelőny csökken. Ezek a jövőbeni forintgyengülést előrevetítő, lappangó kockázatok. Trippon Mariann szerint az amerikai és európai bankcsődök után kialakult befektetői kockázatkerülés rámutatott a forint sérülékenységére. Márciusban e külföldi hírek hatására néhány nap alatt újfent 400 forint közelébe emelkedett az euró árfolyama. A hazai deviza ebbéli gyengülése rámutatott arra, hogy a befektetői hangulat romlására a forint nagyon érzékeny. Ameddig magas az MNB kamata és kedvező a nemzetközi hangulat, erős maradhat forint. Ha viszont bármely tényező romlik, azonnal előtérbe kerülnek magyar gazdaság gyengeségei – fogalmazott az elemző. Trippon Mariann ezért azt tanácsolja: aki nyáron külföldre készül vagy bármely más okból valutára, devizára lenne szüksége, a jelenlegi szinteken kezdhet vásárolni.

Igaz, mikor a befektetők számára nyilvánvalóvá vált, hogy az ukrajnai háború közvetlenül nem érinti keleti uniós tagok területi épségét, az árfolyam átmenetileg némi javulásba fordult. A választások után ugyanakkor, a nyár közepére, a forint rendszeresen újabb és újabb történelmi mélypontjára esett. A hazai fizetőeszközt szakértők szerint a magyar jogállam lebontása, az uniós jogállamisági eljárások, a kiszámíthatatlan rendeleti kormányzás, az uniós pénzek hiánya és az ezzel járó brüsszeli feszültségek újabb és újabb gödörbe lökték. A jegybank elhibázott kommunikációja, az idő előtt, 13 százalékon leállított kamatemelés, illetve az egekbe szökő árak miatt végül az euró ára egészen 434 forintig emelkedett. Erre válaszul hozta meg a jegybank tavaly október 14-i, drasztikus döntését, melynek során az irányadó alapkamatot 13 százalékról 18 százalékra emelte.

A 18 százalékos kamatot először átmeneti döntésnek szánta az MNB. A bevezetéskor azzal számoltak, hogy azt 2023 elején már csökkenthetik. Ám az infláció csak januárban tetőzött és azóta is csak alig mutatja a csitulás jeleit. Az inflációs és más kockázatok érdemi csökkenéséig tehát nem vágható a 18 százalékos kamat. A KSH a héten közölte a márciusi inflációs adatot. Eszerint árak az elmúlt 12 hónapban 25,2 százalékkal emelkedtek, Ez csak fél százalékponttal múlja alul a januári tetőpontot. A vártnál lassabban csökkenő infláció miatt az elemzők egyhangúlag arra számítanak, hogy a jegybank júniusnál hamarabb nem kezdheti meg az Európában kimagasló, 18 százalékos irányadó kamat csökkentést. Mégpedig a forintárfolyam legfőbb támasza jelenleg az kiugró kamat.