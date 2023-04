Á. B.;

MÁV;Keleti pályaudvar;

2023-04-18 18:45:00

Mindent lekapcsolt a mozdonyvezető, több utas vasúti kocsiban rekedt a Keleti pályaudvaron

A sínek mellett sétáltak vissza. A MÁV elnézést kért.

Hétfő este alighanem zökkenőmentes hazaútra készült az a néhány ember, akik felszálltak a 22 óra előtt tíz perccel induló S60-as szerelvényre, a megszokott vágányon.

Noha a hangosbemondó közölte, hogy ugyan vonatuk egy másik vágányról indul, de a bent tartózkodók nem tudták elhagyni az utasteret - ugyanis addigra már lezárták az ajtókat. A világítást is lekapcsolta a mozdonyvezető, így elindultak a tárolóvágány felé.

Az esetről beszámoló rtl.hu megjegyzi, senki sem ellenőrizte, hogy maradtak-e utasok a járművön. A pórul járt emberek végül rokonaiknak, illetve a vasúttársaságnak kezdtek telefonálni, hát ha valaki tud segíteni nekik. Végül a csarnoképülettől 200 méterre álltak meg és a sínek közt tudtak csak visszamenni a pályaudvarra. Szerencsére senki sem sérült meg.

A Magyar Államvasutak (MÁV) a portál megkeresésére azt írta, hogy valóban gondok voltak a járattal, amely a szerelvényforduló módosulása miatt aznap nem a szokásos 6., hanem a 12. vágányról indult. Mivel nem a 6. vágányra beálló szerelvény indult vissza S60-as vonatként, a kocsit tárolóra vitte a mozdonyvezető.

Mivel az utasok nem tettek bejelentést, így alighanem vizsgálat sem indult. A MÁV azonban elnézést kért az eset miatt. „Sajnáljuk, hogy a vasutas munkatársak a szerelvénnyel történő átállás előtt az előírt kellő gondosság ellenére sem vették észre a fedélzeten maradtak utasokat, akik a mozdonyvezetőnek elismerték, hogy figyelmetlenek voltak” - olvasható válaszukban. Kitértek arra is, hogy tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tettek - a hangosbemondó is jelezte ezt, valamint a kijelzőkön a „Nem lehet beszállni” felirat is olvasható volt.

Tavaly nyáron egy sokkal veszélyesebb helyzet is kialakult, ugyancsak a Keleti pályaudvaron. Mint mi is hírt adtunk róla, a Zürichbe és Münchenbe közlekedő Wiener Walzer - Kálmán Imre nemzetközi vonaton műszaki hiba és a rendkívüli hőség miatt meghibásodott az energiaellátó berendezés, ezért nem volt áram az egyik kocsiban. A személykocsi helyett az utasok komfortjáért és biztonságáért a MÁV-Start egy tartalék kocsit állított volna be. A kocsik rendezéséhez, a meghibásodott kocsi kihúzásához szükséges tolatási műveletet viszont úgy kezdték meg, hogy utasok maradtak a kocsiban. A klíma hiánya miatt a tárolóvágányon álló kocsiban felmelegedett a levegő, ezért az utasok a személykocsi ablakát betörték, vésznyitóval az ajtókat kinyitották.