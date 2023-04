Gy. D.;

bezárás;online média;BuzzFeed News;

2023-04-21 14:23:00

Véget ér az online újságírás úttörő korszaka, bezár a BuzzFeed News

A hírportál bezárása a BuzzFeed nagyjából 1200 alkalmazottjából 60-at érint, utóbbiak egy része a cég más részein kap munkát.

Bezárja az online újságírásban úttörőnek számító hírrészlegét a digitális médiára szakosodott BuzzFeed amerikai internetes média-, hír- és szórakoztatóipari társaság – írja a The New York Times.

Jonah Peretti, a cég vezérigazgatója az alkalmazottaknak csütörtökön elküldött körüzenetben azt írta, a lépés a BuzzFeednél zajló átfogóbb leépítés része. A hírportál bezárása a BuzzFeed nagyjából 1200 alkalmazottjából 60-at érint, utóbbiak egy része a cég más részein kap munkát.

A hszincsiangi ujgur átnevelőtáborokkal kapcsolatos tudósításáért 2021-ben Pulitzer-díjjal kitüntetett hírportál 2011-es megalapítását követően eleinte az anyavállalat gyakorlatát követve egyaránt jelentéktelen és komolyabb történeteket tárt fel amolyan clickbait jellegű szalagcímekkel a közösségi médiában való terjeszkedés érdekében. Hamarosan azonban kitűnt ambiciózus, merész tudósításaival, majd irodákat nyitott a tengerentúlon, és az oknyomozó újságírásba fektetett be.

Mindezek ellenére a hírportálnak nem tudott elég bevételt termelni a szeszélyes közösségmédia-trendek és a digitális hirdetésekre való támaszkodás közepette, miközben jelentős költségekkel járt az újságírók világszerte való alkalmazása.

A hírportál számos egykori munkatársa dolgozik olyan kiadóknál, mint maga a The New York Times, a The Wall Street Journal vagy a Bloomberg News, ezek a hírszervezetek pedig számos olyan gyakorlatot alkalmaznak, amelyeket a BuzzFeed News honosított meg az online térnyerés során.

Ben Smith, a The New York Times rovatvezetője, aki 2020-ban távozott a BuzzFeed Newstól, egy interjúban azt mondta, rendkívüli elszomorítja a bezárás híre.

– fogalmazott.