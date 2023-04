Népszava;

mobil Népszava;

2023-04-24 07:55:00

Elsőként léptünk, itt a mobil Népszava

Hagyományos újságolvasási élményt nyújt, miközben megfelel az új hírfogyasztási elvárásoknak.

A progresszív webalkalmazáson alapuló, 100 százalékban magyar fejlesztésű hírapplikáció olyan vizuális és tartalmi mobilélményt kínál, amely őrzi az újságolvasás hagyományait, de minden elemében korunk hírfogyasztási szokásaihoz igazodik.

A magyar hírpiacon úttörőnek számító mobil Népszava folyamatosan frissülő hírfolyama bármikor olvasható vagy nézhető és hallgatható.

A progresszív webalkalmazás egy olyan technológia, mely egy új fejezetet nyit a hírgyártás és híralkalmazás területén is. Olyan lehetőség, amely megkönnyíti a felhasználó számára a hírek elérését. A világ több, jelentős és nagy hagyományokkal rendelkező újságja alkalmaz már ezen a technológián alapuló platformot, amely a hagyományos újságolvasási élményt igyekszik kibővíteni, kielégítve a modern társadalom hírfogyasztási szokásait. Ilyen alkalmazáson keresztül is elérhető az 1888-ban alapított The Financial Times, a szintén nagy hagyományokkal rendelkező brit napilap, a The Guardian vagy a legrégebbi amerikai napilap, a The Washington Post. Utóbbi 2016-ban jelent meg a piacon a progresszív webalkalmazás technológiájával, jelentősen növelve a felhasználói élményt az újság iránti elköteleződést az olvasóközönség körében.

Az idén 150 éves Népszava állt elő hasonló, ám minden elemében magyar fejlesztéssel, a mobil Népszavával.

– mondta Németh Péter, a lap főszerkesztője. – A mobil Népszava azon túl, hogy a felhasználó számára számos élethelyzetben könnyebb olvasási módot kínál, extra tartalmakat is nyújt – tette hozzá. Így az új mobil Népszava tartalmaz képgalériát, videós tartalmakat, a szerzők saját hangon tolmácsolják gondolataikat és elérhető a Népszava podcast sorozata is, a Hol élünk?. Extra, alkalmanként megjelenő tartalom lesz a mobil lapban, a 16 oldalas nyomtatott változathoz képest a +17. oldal. Az előfizetők egy archívumot is kapnak, ahol visszanézhetők a korábbi lapszámok. Mindezen túl egy kattintással a legfrissebb hírek is olvashatók a Népszava Online-ról, amelynek teljes tartalmát akár a mobil Népszavában is elérhetik az olvasók. Szintén az olvasási élményt segíti, hogy a mobil alkalmazásban változtathatók a betűméretek és beállítható a sötét üzemmód is.

A megjelenés napjától, azaz április 24-től a regisztrált felhasználók 1 héten keresztül szabad betekintést kapnak a mobil Népszavába, majd a bevezető áron 200 Ft/nap, illetve 2000 Ft/hónap árért juthatnak hozzá.

Regisztráció: mobil.nepszava.hu