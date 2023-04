P. L.;

2023-04-22 18:46:00

Melegebb volt az elmúlt nyolc évben, mint az 1800-as évek közepe óta bármikor

Vészjóslóak a folyamatok, kongatja a vészharangot a Meteorológiai Világszervezet.

A tengerszint-emelkedés mértéke, az Antarktisz jegének és a gleccserek olvadásának mértéke és számos melegrekord is megdőlt tavaly - figyelmeztet friss jelentésében a Meteorológiai Világszervezet (WMO), amelyről a Euronews számolt be.

A Föld napjára időzített jelentésről szólva Petteri Taalas, a WMO főtitkára hangsúlyozta, hogy az óceánok hőtartalmát tekintve is rekordok dőltek meg, amelyek a trópusi viharok, ciklonok, hurrikánok és tájfunok melegágyát jelentik. A tengerszint emelkedésének mértéke mindössze 20 év alatt megduplázódott, amely főként a grönlandi, és az antarktiszi nagyütemű jégolvadásnak tudható be. Ez a mélyföldeken is elterülő államokra - például Hollandiára és Bangladesre - különösen nagy veszélyt jelent - jelezte.

A szervezet figyelmeztetett, hogy globálisan az elmúlt nyolc év volt a legmelegebb 1850 óta: a hőmérséklet 1,15 Celsius-fokkal meghaladta az 1850-1900-as átlagot. Melegrekordok sora dőlt meg például Svédországban, az Egyesült Királyságban, Írországban és Németországban, ráadásul a jelentés szerint 2021-ben rekordmagas volt a három fő üvegházhatású gáz, a szén-dioxid, a metán és a dinitrogén-oxid koncentrációja is.

A kutatók időzített bombáról beszélnek. Samantha Burgess, a Kopernikusz Éghajlatváltozási Szolgálat igazgatóhelyettese attól tart, hogy a kibocsátott üvegházhatású gázok szintje az eddigi intézkedések ellenére Európában is valószínűtlenné teszi a 2015-ös Párizsi Megállapodás vállalásainak teljesítését - vagyis, hogy a felmelegedés mértékét másfél fokra korlátozzák. Ráadásul a már kibocsátott gázok mértéke valószínűleg a 2060-as évekig fokozni fogja a negatív időjárási mintákat.

Petteri Taalas figyelmeztetett, hogy mindezek a folyamatok humanitárius kockázatokkal is járnak, legyen szó például a kelet-afrikai szárazságról, vagy az Európát és Kínát sújtó hőhullámokról, amelyek sokmillió ember életét megkeserítik és több milliárd eurós kárt okoznak. Nem mellesleg a jelentés szerint a súlyos monszun-időszakok egy sor betegség terjedéséhez is hozzájárulnak.

A WMO főtitkára pozitívumként ugyanakkor kiemelte, hogy a zöld technológiák ára - például a napenergia, valamint az elektromos járművek esetében - világszerte csökken, ráadásul az elmúlt 15 évben 32 ország úgy tudta csökkenteni a károsanyag-kibocsátását, hogy közben jó gazdasági növekedési mutatókat produkáltak, így abban bízik, hogy hamarosan általánossá válhatnak a környezetkímélő eljárások. Hozzátette ugyanakkor, hogy az ezirányú cselekvést fel kell gyorsítani a célok elérése érdekében.