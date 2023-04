Á. B.;

2023-04-24 12:40:00

Letöltendő börtönt kérnek a milliókat sikkasztó nógrádi postamesterre

Mindet elverte szerencsejátékra. Most még az okozott kárt is meg kell térítenie.

A történet még 2021 augusztusában indult, amikor egy, meg nem nevezett Nógrád vármegyei településen a helyi kisposta vezetője lett.

Munkakörénél fogva a készpénzállomány kezelését is ő végezte. Ekkor jött a trükk: rendszeresen rendelt be a postafiókba készpénzt, azonban azt nem szolgálta ki az ügyfelek részére, hanem 2021 augusztusa és szeptembere között alkalmanként néhány százezer forinttól kétmillió forintig terjedő összegekben, több részletben sikkasztott az általa kezelt készpénzből. Olyan is előfordult, hogy az ügyfelektől átvett pénzt is eltulajdonította. Így több mint hétmillió forintot sikerült megszereznie, amit aztán elvert szerencsejátékra.

A férfi annak érdekében, hogy a sikkasztásra ne derüljön fény, egy ellenőrzést követően a készpénzállomány részletező okiraton a postán lévő bankjegyek számát is meghamisította, így leplezte a hiányt.

A Balassagyarmati Járási Ügyészség vádiratában a vádlottal szemben sikkasztás bűntette miatt emelt vádat, melyben szabadságvesztés, közügyektől eltiltás, pénzbüntetés és foglalkozástól eltiltás kiszabására tett indítványt. Egyúttal meg kell térítenie az általa okozott kárt - derül ki a Nógrád Vármegyei Főügyészség hétfői tájékoztatásából.