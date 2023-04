P. L.;

Hódmezővásárhely;játszótér;patkányok;

2023-04-24 18:18:00

Gyerekek helyett patkányok futkároznak egy hódmezővásárhelyi játszótéren (videó)

Egyes esetekben a környéken lévő lakásokba is befészkelték magukat. Az önkormányzat megrendelte a rendkívüli irtást.

Az internetet bejárt videó tanúsága szerint patkányok futkároznak Hódmezővásárhelyen, a Szabadság téri játszótéren - írta meg elsőként a kormánypárti Délmagyar még szombaton.

A lapnak nyilatkozó helyiek féltik a gyermekeiket, inkább nem is engedik már őket a játszótérre. Állítólag már a lakótömbökben is nyüzsögnek a veszélyes rágcsálók, volt, akinek a lakásában kellett agyonütnie egy behatoló példányt, más pedig elmondása szerint már a WC ülőkére is nehezéket tesz, hogy ne jussanak be az otthonukba a patkányok a lefolyón keresztül.

A kormánypárti portál szerint többen a Márki-Zay Péter vezette hódmezővásárhelyi önkormányzatot tették felelőssé, mondván, hogy nem csinálnak semmit. Az rtl.hu ezért megkereste az ügyben a városvezetést. Csirák Dalma, az önkormányzat médiareferense elmondta, hogy

A sajtóreferens arról is tájékoztatott, hogy rendszerességgel háromhavonta tartanak rágcsálóirtást az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban a városvezetés megbízásából. Legutóbb márciusban volt ilyen, de amennyiben igény mutatkozik rá, eseti keretszerződéssel gondoskodnak a külön irtásról. A szakemberekkel zajlott egyeztetések során arra is figyelmeztették a vezetést, hogy a patkányjáratok leginkább a szennyvízvezetékek, ülepítőaknák környékén vannak, így az ezeket kezelő Alföldvíz Zrt.-t is értesítették, hogy összehangolt akcióban léphessenek fel a patkányokkal szemben. Ezen kívül egy lomtalanítási akció is tervben van, a pincékben felhalmozott hulladékok ugyanis szintén kedvezőek lehetnek a rágcsálók számára.

A probléma mindazonáltal nem új, az rtl.hu emlékeztet, hogy már Lázár János polgármestersége alatt is előkerült a téma 2008-ban, amikor is többen jelentették a közterület-felügyelőknek, hogy rengeteg a patkány.