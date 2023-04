nepszava.hu;

2023-04-25 14:45:00

Súlyos szabálytalanságokat fedezett fel az Állami Számvevőszék a Magyar Kétfarkú Kutya Párt gazdálkodásában

Az egyik legfőbb bűn, hogy a párt Savköpő Menyét Alapítványának pénzügyei nem különültek a pártétól.

Gazdálkodási, szabályozási, támogatások nyújtásával és adományok elfogadásával összefüggő szabálytalanságokat talált az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) és pártalapítványának ellenőrzése során – írja a Magyar Hang a szervezet közleménye nyomán.

„Ezek súlyos szabályozási és elszámolási hiányosságok, mivel tiltott vagyoni hozzájárulás elfogadását állapították meg” – fogalmaztak a számvevők, akik szerint a kétfarkúak 2020-as és 2021-es pénzügyi kimutatásai nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak, továbbá a költségvetési és egyéb támogatásokat, adományokat nem szabályszerűen használták fel és számoltak el vele.

A párt továbbá a jogszabályi tilalom ellenére fogadott el a saját alapítványától egy 5,6 millió forintos vagyoni hozzájárulást, gazdálkodása több esetben nem különült el az általa létrehozott Savköpő Menyét Alapítvány gazdálkodásától. Emiatt az ÁSZ összesen 10 javaslatot tett a párt elnökének a hiányosságok kijavítására. Az elfogadott támogatás értékét pedig a pártnak be kell fizetnie a központi költségvetésnek, emellett a párt központi költségvetésből juttatott támogatását ezen összeggel csökkenteni kell.

Ez még mind semmi, mert a Savköpő Menyét Alapítvány gazdálkodásában is szabálytalanságokat találtak, a tiltott támogatás mellett az alapító párttal közös használatú ingatlan bérleti díját önállóan fizették, és nem osztották meg azt a használat arányában, sőt, savköpőék az MKKP egyik táboroztatásának költségeit is finanszírozták. Mindezekért az ÁSZ tizenként pontos javaslatot tett a szabálytalanságok megszüntetésére.

Az ÁSZ más pártokat is vizsgált. A Fidesz, illetve pártalapítványa, a Polgári Magyarországért Alapítvány ellenőrzése során azonban csak kisebb – jellemzően adminisztratív – hiányosságokat tártak fel, ahogy a Momentum és az Indítsuk Be Magyarországot Alapítványánál is. A KDNP-nél és a Barankovics István Alapítványnál találtak szabálytalanságokat a számlarend, a gazdasági műveletek megkésett könyvelése terén, továbbá a párt felügyelőbizottsága az ellenőrzött időszakban nem látta el a feladatait.