2023-04-26 18:20:00

Nagy Márton már be is nyújtotta a törvényjavaslatot a további postabezárásokról, kiegészítve még néhány változtatással

A gazdaságfejlesztési miniszter néhány héttel ezelőtti tervéhez még hozzácsapták, hogy nagyobb csomagot se kelljen szállítaniuk a postásoknak, a korábbi húsz kilogrammos határt a felére csökkentenék.

Benyújtotta korábban ígért törvényjavaslatát Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Magyar Posta „rendbetételéről”, hogy a társaság működését a lehető legolcsóbbá tegye – szúrta ki a 24.hu az Országgyűlés hivatalos honlapján szerdán megjelent dokumentumot. Eddig a nagyobb népességszámú településeken 25 ezer lakosonként kellett legalább egy postának lennie, a tervezet szerint mostantól 30 ezer lakosra jutna egy hivatal.

Ahogy arról április közepén a Népszava is beszámolt, az elképzelés több száz nagyvárosi posta bezárását jelentheti, de a javaslat „a fogyasztói szokások átalakulásával” indokolja a változtatásokat. Adataik szerint a letéti úton kézbesített postai küldemények száma az utóbbi három évben 30 százalékkal csökkent.

Amint megírtuk, a téma a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén is napirenden volt, ugyanis amennyiben a parlament elfogadja, a Budapesten jelenleg működő 112 postahivatal helyett a jövőben 55-öt is elegendő lenne üzemeltetni. A fővárosi képviselők végül csaknem egyhangúlag támogatták, hogy a főváros élve felterjesztési jogával kezdeményezze, hogy ne zárjon be több posta.

A benyújtott törvényjavaslat azonban még további megszorításokat tartalmaz a Magyar Posta és annak szolgáltatásait igénybe vevő állampolgárok részére. Ugyanis a postai szolgáltatásokról szóló törvényt kiegészíti azzal, hogy bevezeti a postai kézbesítést lehetővé tevő automatizált eszköz fogalmát, amely a gyakorlatban azt jelentené, hogy a címzettek a különféle küldeményeiket automatákból vehetnék át, ahogy az már jónéhány futárszolgálatnál működik. A kézbesítők feladatának csökkenése pedig várhatóan létszámleépítést eredményez majd.

Változás még, hogy az eddigi húsz helyett tíz kilónál nehezebb csomagot nem lehet majd feladni. Az indoklás szerint a postacsomagok súlyának csökkentése összhangban áll az uniós szabályozással. Csakhogy a postai leépítés nem áll meg, ugyanis az is szerdán derült ki, hogy május végétől már újságokat sem fognak árusítani a fiókokban.