Bernau Péter;

Bundesliga;labdarúgás;Sallai Roland;

2023-04-28 10:10:00

Sallai Roland edzőjének nem kell CR7

A Sallai Rolandot is foglalkoztató fekete-erdei labdarúgócsapat szárnyalásának a Bundesligában különcnek számító edző, Christian Streich a kulcsa.

Az 57 éves Christian Streich több évig a klub játékosa volt, egy csapatban szerepelt többek között a német válogatott korábbi szövetségi kapitányával, Joachim Löw-vel is. Játékospályafutásának befejezése után 1995-ben a Freiburg U19-es csapatának trénere lett (a felnőtt együttes 1993-ban jutott fel először a legmagasabb osztályba), 2007-ben került másodedzőként a profi gárdához, amelynek 2012 óta a vezetőedzője. Huszonöt évesen érettségizett, utána tanárszakosként szerzett egyetemi diplomát germanisztika, történelem és testnevelés szakirányon.

A sajtó imádja a szakembert a szokványostól eltérő nyilatkozataiért és mert elmondja a véleményét a sporton kívül más témákban is. Az edzőségről úgy vélekedik, hogy nem csupán a taktikát kell elmagyaráznia a csapatának, hanem a rábízott fiatalembereknek segítenie kell eligazodni az életben is.

Amikor pár éve arról kérdezték, ha lenne rá elég pénze a klubnak, leigazolná-e Cristiano Ronaldót, Streich azt mondta: „egész biztosan nem, mert egyrészt hamar elfogyna a pénzünk, másrészt Cristiano sem érezné jól magát nálunk, egy hét alatt körbejárná az összes kávézót és, ha itt lenne, akkor mindennel foglalkoznánk, csak a szakmai munkára nem lehetne koncentrálni, mindettől függetlenül őt tartom a világ egyik legjobb játékosának.”

Streich szerint minden csapatnak tisztában kell lenni a képességeivel, a határaival és mindent ehhez kell igazítani.

„A mi reális célunk az lehet minden szezon előtt, hogy harcoljuk ki a bennmaradást az élvonalban, ha ennél jobb eredményt érünk el, akkor örülünk, ha kiesünk, akkor megpróbálunk visszajutni, de nálunk sosem lehet elvárás a Bayern München vagy a Borussia Dortmund megelőzése, mások a lehetőségeink. Egyszer-egyszer persze őket is legyőzhetjük a pályán, de senki sem várhatja el tőlünk, hogy a bajnokság végén előttük végezzünk.”

A freiburgiak nagy erénye az utánpótláscsapat erőssége, ahonnan folyamatosan érkeznek tehetségek a profikhoz, a jelenlegi kezdő tizenegyből a csapatkapitány Christan Günther, a német válogatottal 2014-ben világbajnok Matthias Ginter, valamint Nicolas Höfler is saját nevelés. Ezen kívül jó üzleti érzékkel szerződtet a klub játékosokat, a német válogatott Nico Schlotterbeck 90 ezer euróért érkezett, tavaly nyáron 20 millióért adták el Dortmundba, de Sallai Roland is jó példa erre: a nyáron valószínűleg távozó válogatott támadó értéke a transfermarkt.de szerint jelenleg 10 millió euró, a freiburgiak 4,5 milliót fizettek érte, amikor leigazolták.

Streich számára kiemelten fontos a közösség építése, ezért a csapat tagjai számára igyekszik közös programokat szervezni, ez lehet akár egy együtt elköltött ebéd is. A tréner szerint jobban küzdenek egymásért azok, akik a pályán kívül is jóban vannak egymással, a kispadozást is jobban viseli az a futballista, akinek a posztján olyan játékos szerepel, akivel baráti a viszonya. A szakembert 2022-ben az év edzőjének választották Németországban, egy évvel korábban megkereste a Bayern München, de a felek nem jutottak el komolyabb tárgyalásokig. „Mit csinálnék a Bayernnél olyan játékosokkal, akiknek annyi az értéke, amennyi pénzt egy év alatt nem látunk Freiburgban? Itt senki sem szól meg azért, mert kerékpárral járok az edzésekre, békén hagy a sajtó, jó helyen vagyok Freiburgban, nem vágyom máshova.”

Streich mindig csak egy évvel hosszabbít szerződést a klubbal, „sosem lehet tudni, mit hoz a jövő, így korrekt, ha valamiért valamikor szezon közben kerülne sor szerződésbontásra, akkor sem okozna ez pénzügyi nehézséget, nálunk nem fognak a jogászok meggazdagodni abból, ha egyszer véget ér a közös munka”.

A freiburgiak jelenleg a Bajnokok Ligája-szereplést jelentő negyedik helyen állnak a bajnokságban 53 ponttal.