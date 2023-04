Á. B.;

Győr;fűnyírók;Dézsi Csaba András;

2023-04-27 14:14:00

Dézsi Csaba András: Ezeket ki fogjuk rúgni a francba

Győr polgármestere politikai motivációt sejt a fűnyírási módszerek megváltozása mögött.

Győr városában több helyen is elégedetlenek a lakók a fűnyírás ütemével, és ennek hangot is adtak.

Az ügy polgármesteri szintre is eljutott. Dézsi András Csaba a GyőrPlusz Rádióban fejtette ki gondolatait a kérdésben. A beszélgetést az ugytudjuk.hu szemlézte.

A város első embere jelezte, a történtek miatt behívatta a Győri Közszolgáltató és vagyongazdálkodó Zrt. (Győr-Szol) vezetőit is, akikkel közölte: botrányos a munka.

Ez szerinte a trehányság miatt van, mivel az érintett brigádok nem jól végzik munkájukat. Utóbbit már csak abból is tudja, hogy ő maga rengetegszer nyírt füvet életében. A polgármester azt hangoztatta, ha ezt a munkát a fűnyírók nem jól csinálják, akkor nem ott van a helyük. Éppen ezért strukturális átrendezést kezdeményezett. Aztán visszakanyarodott a fűnyírásra is. Szerinte ugyanis „van tudatosság” is a problémák mögött, mivel a Győr-Szol igazgatója is azt mondja,

„Ezeket ki fogjuk rúgni a francba, nem tudok mit mondani, mert egyszerűen így nem lehet dolgozni. Tehát aki trehány munkát végez, annak lapát, kész” - összegzett Dézsi Csaba András.