pápalátogatás;elnöki kegyelem;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;Kovács Gergely;

2023-04-28 16:47:00

Megihlette a kétfarkúakat Novák Katalin, lehet szavazni, melyik terroristát engedják szabadon

Kovács Gergely Facebook-posztban várja a válaszokat.

A pápalátogatás alkalmából én is kegyelemben részesítek egy általatok választott terroristát! – szól a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) társelnökének pénteki Facebook-bejegyzése, amelyet maga a párt úgy kommentált: „Végre egy nagylelkű államférfi!”

Kovács Gergely felhívására a saját és a kétfarkúak oldalán is tucatszám érkeznek az ötletek, javaslatok, felajánlások. Ki ilyen, ki olyan oldalról közelítette meg a dolgot. – Legyen mondjuk a Feri – hangzik az egyik verdikt, míg egy másik úgy: „Legyen a Viktor, de előbb csukassuk le!”. Egy hozzá szóló Galambos Lajosra godolt.

Valaki Andrea Bocellit, mások Gulyás Marcit, sőt akad aki „Tónit, Barbit, Ádámot és a jóminiszterasszonyt” engedné szabadon, hozzáfűzve: úgysem tudja senki, kik ők. Egy újabb javaslat Gavrilo Principet posztumuszként javasolta felterjesztésre. Többen Pilátust és Barabást emlegették, valaki kérdőjelesen Budaházyt javasolta, de később visszakozott, mondván: „ja, arról lekéstetek”, ahogy felvetődött Osama Bin Laden neve is, de „időgép nélkül” valamint Matuska Szilveszter nevét is felvetették. – Lehessen választani: A farkasvadász vagy a megfulladt gyermeket csomagtartóban furikázó nevelőszülő. Legyen már benne valami dilemma is – áll az egyik kommentben.

A kétfarkúak ötletéhez vélhetően Novák Katalin köztársasági elnök még csütörtökön szállíthatta a muníciót, amior is, ahogy beszámoltunk róla, a pápalátogatásra hivatkozva kegyelmet adott Budaházy Györgynek, akit 2022 márciusában elsőfokon a Fővárosi Törvényszék 17 év fegyházra ítélte bűnszervezetben elkövetett terrorcselekmény bűntette miatt. Másodfokon, 2023. március 9-én ezt a Fővárosi Ítélőtábla hat évre enyhítette, amelybe beleszámít a rács mögött töltött idő egy része.