Norvégia;szobor;rozmár;

2023-04-30 22:11:00

Szobrot kapott a rozmár, amelyet a norvégok megöltek, mert túl szelíd volt

Esetenként felmászott a csónakokra napozni.

Leleplezték Norvégiában annak a rozmárnak a szobrát, amely arról vált nevezetessé, hogy feltűnően barátságosan viselkedett az emberekkel, ám biztonsági kockázatokra hivatkozva elaltatták - írja a BBC.

A Freya névre hallgató, mintegy 600 kilogrammos rozmár Osloban kapott életnagyságú bronzszobrot. Az alkotó, Astri Tonoian elmondta, a mű a Bűneinkért címet kapta. – Így bánnak az emberek a vadon élő természettel, de az emberek is így bánnak az emberekkel. Mi így bántunk Freyával – magyarázta a művész.

Az alkotásra egy online indított kampány keretében gyűjtöttek össze mintegy 25 ezer dollárt. Erik Holm kampányszervező az AFP hírügynökségnek azt mondta, azért kezdeményezte ezt, mert dühös amiatt, ahogy a Norvég Halászati Igazgatóság és az állam ezt a helyzetet kezelte.

Az állatot azért ítélték meg veszélyesnek, mert esetenként a csónakokra is felmászott napozni, és előfordult, hogy némelyiket el is süllyesztette. A hatóságok később azzal magyarázták a történteket, hogy az emberek figyelmen kívül hagyták a távolságtartásra vonatkozó biztonsági jelzéseket, azzal pedig, hogy túl közel mentek a rozmárhoz, magukat is veszélybe sodorták.

Frank Bakke-Jensen halászati főigazgató azt állítja, humánus módon altatatták el a rozmárt, a döntést pedig az esetleges fenyegetés alapos mérlegelése után hozták meg.

A BBC felidézi, hogy a Freya nevet az állat a szépség és a szerelem skandináv istennőjéről kapta. A rozmár Norvégiában védett, Oslónál jellemzően északabbra a sarkvidékeken él. Emberre általában nem támad, de egy-egy ritka alkalomra azért van példa. 2016-ban például egy kínai vadasparkban egy vele szelifző turistát húzott a víz alá egy rozmár, aki miatt a turista segítségére siető turista is is életét vesztette.