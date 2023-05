nepszava.hu;

2023-05-03 13:48:00

Több mint négymilliárd forint áfát elcsaló bűnszervezetet számolt fel a NAV

Az adóhatóság nyomozói egyszerre ötven helyen ütöttek rajta az adócsaló-számlagyártó hálózaton, s az azt irányítók házaiból csaknem félmilliárd forintnyi pénzt és vagyont foglaltak le.

Harminc embert fogtak el és hallgattak ki gyanúsítottként a NAV nyugat-dunántúli pénzügyi nyomozói annak az akciónak a keretében, amellyel felszámoltak egy országosan működő bűnszervezetet – közölte szerdán a Facebook-oldalán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A gyanú szerint a számlagyárat is működtető hálózat több mint négy és fél milliárd forint adót csalt el.

A NAV pénzügyi nyomozói egyetlen nap leforgása alatt az ország számos pontján, összesen 50 helyszínen tartottak kutatásokat és lefoglalásokat. A bűnszervezet első számú, több éles lőfegyverrel rendelkező vezetőjét az adóhatóság Merkur nevű bevetési egysége fogta el. Közölték: hat gyanúsítottat vettek őrizetbe, a Győri Járásbíróság négy ember letartóztatását és kettő bűnügyi felügyeletét rendelte el.

A rajtaütés igencsak eredményes volt, ugyanis a bűnszervezet vezetőinek otthonaiban hatalmas vagyont, 350 millió forintot és 220 ezer eurót meghaladó készpénzt, valamint 70-nél is több nagy értékű ékszert találtak. Mint írták, volt olyan helyszín, ahol már maga az elkövető sem tudta, hogy millióit a háza melyik részében rejtette el, de a pénzügyőrök az eldugott pénzkötegek pontos helyéről kézzel írt feljegyzéseket találtak, és a széfeket feltörve az utolsó forintot is lefoglalták. Egy másik gyanúsított a költségvetésből elcsalt milliókat magyar állampapírba fektette. A NAV továbbá luxusingatlanok és luxusautók zár alá vételével, bankszámlák zárolásával összesen több mint 2,4 milliárd forintot szerzett vissza a bűnszervezettől.

A gyanú szerint a céghálózatnak álcázott bűnszervezetet stróman ügyvezetők bevonásával, fiktív gazdasági ügyletek lebonyolításával működtették. – A hivatalosan vagyonőrként és raktárosként dolgozó alkalmazottak munkáját alvállalkozói cégek láncolatába szervezték ki, s az így összegyűlt költségszámláikat lekönyvelték, és a valós gazdasági tevékenység után fizetendő általános forgalmi adót jogosulatlanul csökkenteni tudták. Emellett úgynevezett számlagyárat is működtettek, amelynek segítségével soha el nem végzett munkák adóját is visszaigényelték. A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt folyik. A szervezet irányítói akár 20 évre is rács mögé kerülhetnek – emelte ki a NAV.