Vulkánkitörés volt Guatemalában, több mint ezer embert evakuáltak

2023-05-05 10:19:00

A Fuego vulkánból hatezer méter magas hamuoszlop lövellt ki, a hamufelhő hét közeli falura hullott. A vulkán oldalán rendívül forró gáz, víz és törmelék keveréke ömlik lefelé.

Több mint ezer embert evakuáltak és egy utat lezártak csütörtökön Guatemalában, miután reggel kitört a főváros közelében fekvő Fuego vulkán, Közép-Amerika legaktívabb vulkánja – közölték a guatemalai hatóságok.

A katasztrófavédelmi hivatal (CONRED) arra figyelmeztetett, hogy a vulkán oldalán rendívül forró gáz, víz és törmelék keveréke ömlik lefelé.

A katasztrófavédelem szóvivője elmondta, hogy eddig mintegy 7600 embert befogadó, 13 átmeneti óvóhelyet állítottak fel.

A vulkánból hatezer méter magas hamuoszlop lövellt ki, a hamufelhő hét közeli falura hullott.

