Videón, ahogy Oroszország foszforbombával lövi Bahmutot

Az ukrán légvédelem pedig első alkalommal hatástalanított egy orosz ballisztikus rakétát.

Ukrajna azzal vádolja a megszállókat, hogy foszforbombát vetettek be Bahmutban - írja a BBC.

Az ukrán hadsereg közzétett erről egy videót is. Ezen az látható, hogy lényegében az egész város lángokban áll, miközben a levegőből fehér, foszfornak látszó anyag hullik alá.

Utóbbi összetevők alkalmazása ugyan nem tiltott, de civil területen történő alkalmazásuk háborús bűncselekménynek minősül. Noha az ukrán védelmi tárca azt közölte, nem lakott területen történt a támadás, ennek ellenére az erről közzétett felvételeken jól kivehető, hogy egy panelházas övezetben ér földet a fehér foszfor. Ami már csak azért is veszélyes, mert nagyon gyorsan mindent képes lángba borítani, s roppant nehéz eloltani az így keletkezett tüzet. Az nem világos, mikor rögzítették a képeket. A megszállók már többször is támadtak ilyen módszerrel - többek közt még a háború elején Mariupolt. A megszállás előtt Bahmut egy 80 ezres város volt, ám mára lényegében egyetlen civil sem maradt ott.

Eközben az ukrán légierő elismerte, hogy május negyedikén hajnalban a háború kezdete óta először semlegesítettek egy orosz hiperszonikus rakétát. A Kyiv Independent beszámolója szerint a MiG-31-es vadászgépről indítható Kh–47M2 Kindzsal légi indítású rakétát az amerikaiak által szállított Patriot légvédelmi rendszer hatástalanította. A Kindzsal az orosz hadsereg egyik legmodernebb fegyvere: a rakéták a hangsebesség sokszorosára képesek gyorsulni, nagy hatótávolsággal rendelkeznek és elvileg akár atomtöltetet is hordozhatnak. Emellett képesek a röppályát is módosítani, így lényegében nem lehet megmondani, hová csapódnak be. A Twitteren már megjelent több kép is, amely szerint a Kindzsdal maradványait találták meg egy Kijev közeli mezőn. Akkor a légierő szóvivője tagadta, hogy erről lenne szó.

