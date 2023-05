P. L.;

2023-05-07 15:02:00

Lemondott a szlovák miniszterelnök, ügyvezetőként sem tölti ki a mandátumát

Tovább mélyül a szlovák kormányválság, ez pedig akár azt is jelentheti, hogy ideiglenesen magyar miniszterelnöke lesz az országnak.

Lemond az ügyvezető kormány vezetéséről Eduard Heger szlovák miniszterelnök, a politikus felmentését kérte Zuzana Čaputová szlovák köztársasági elnöktől - írja az Új Szó. A kormányfő döntését azzal indokolta, hogy az államfő nem fogadta el javaslatait, amelyek szerinte biztosabb megoldást jelentettek volna a kormányválságra, mint egy szakértői kormány kinevezése.

Az ügyvezető szlovák miniszterelnök azután jelentette be döntését, hogy csütörtökön és pénteken kabinetjének két minisztere is jelezte távozási szándékát. Samuel Vlčan mezőgazdasági miniszter után Rastislav Káčer külügyminiszter is a felmentését kérte, vele együtt már négy miniszter hiányzik a Heger-kabinetből. Előttük Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter és Igor Matovič pénzügyminiszter távozott a pozíciójából. Miután Eduard Heger kormánya decemberben megbukott a bizalmi szavazáson, a megüresedett posztokra nem lehet új tárcavezetőket kinevezni. Az Új Szó szerint a helyzet kezelésére gyakorlatilag csak az az opció adódik, hogy Zuzana Čaputová úgynevezett hivatalnokkormányt nevez ki. A fejlemények nyomán a Robert Fico vezette Smer azt követeli, hogy minél előbbi időpontra tűzzék ki az előrehozott választást, az esetlegesen kinevezendő szakértői kormányról pedig - anélkül, hogy halvány fogalmuk lenne a javaslataikról - előre közölték, hogy nem fogják támogatni azokat.

A szlovák állam történetében még nem fordult elő olyan, hogy szakértői kormány vegye át a végrehajtó hatalmat. Ilyen esetben külső hivatalnokok, szakértők, esetleg jelenlegi államtitkárok töltik be a miniszteri posztokat, akiket nem a parlamenti pártok, hanem a köztársasági elnök jelöl a tisztségre, vagyis gyakorlatilag ő felel érte. Az Új Szó szerint van esély rá, hogy egy ilyen hivatalnokkabinetet Ódor Lajos, a Szlovák Nemzeti Bank alelnöke vezessen, vagyis ebben az esetben ha ideiglenesen is, de magyar miniszterelnöke lehet Szlovákiának.