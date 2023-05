R. Hahn Veronika (London);

koronázás;III. Károly;

2023-05-07 18:43:00

Megragadó pillanatok egy varázslatos koronázáson

A több mint ezeréves hagyományokra alapozott szertartás számos modern elemet tartalmazott kifejezve a szigetország multietnikai jellegét.

Megnyugodhattak a kedélyek: szombat délben végre felkerült a korona III. Károly, a brit történelem leghosszabban szolgáló trónörököse fejére a westminsteri apátságban, 1066 óta minden királyi felszentelés színhelyén. A rituálé még korábbi, Edgar 973-as koronázásakor használt elemeket is tartalmazott.

A Buckingham-palotához vezető Mall sugárúton a legközelebbi láthatást biztosító helyekért több éjszakával korábban sátrat vert rajongók, közöttük távoli országokból érkezett elkötelezettek ugyanúgy egy felejthetetlen napra emlékeznek vissza, mint az apátságba meghívott szerencsések.

A tradíciók megszakításának számított, hogy az apátság padjaiban az európai monarchiáknak, köztük VI. Fülöp spanyol királynak vagy II. Albert monacói hercegnek is jutott hely. A brit udvar megítélése és jövője szempontjából azonban fontosabb, hogy jelen lehetett a III. Károly és Kamilla által kiemelten támogatott jótékonysági intézmények 850 aktivistája is.

A koronázási ünnepség egyértelmű sikernek bizonyult. Ha csak a külsőségekre gondolunk, a királyi hintókra, a monumentális katonai parádéra, a királyi pár Shakespeare-drámák jelmezeit felidéző történelmi öltözeteire, pompás palástjaira és arany tunikájára, a három koronára. A II. Erzsébet szeptember 8-i halála óta szervezett apátsági szertartás az utolsó betűig betartotta a koronázási szabályokat, annak valamennyi fogadalmával és a regáliák ceremoniális átadásával együtt, de több új elemet is magába foglalt zenei élményt is kínált.

Nem sokkal később brit uralkodó először térdelt le és imádkozott a nyilvánosság előtt azért fohászkodva, hogy minden vallás és hit követője számára "áldásnak bizonyuljon, fedezhessék fel együtt a békéhez vezető utat". Károly, az anglikán egyház feje és a hit védelmezője már korábban jelezte, hogy utóbbi alatt valójában minden vallást ért. Íg első ízben kapott szerepet valamennyi jelentős egyházi közösség a koronázási jelképek átadása során. A király jobb kezére került koronázási kesztyűt például a szikh Lord Indarjit Singh adta át, míg Baroness Gillian Merron a nagy-britanniai zsidók képviseletében az egyik királyi palástot vitte.

Feltűnő volt, hogy milyen sokan töltenek be kiemelt tisztséget az anglikán egyházban az etnikai kisebbségekből, de most fordult elő az is először, hogy London püspöke, Dame Sarah Mullally személyében Lukács evangéliumából idézve, női vallási vezető jeleskedhetett koronázási ceremónián.

A két főszereplő mind az esemény súlyát, mind azt a tényt tükrözte, hogy a csaknem 75 éves Károly a legidősebb korban trónra került brit uralkodó. Különösen a király látszott komornak, Kamilla mintha nem győzött volna eléggé csodálkozni azon, hogy titkos szeretőből, majd Diana halála után első számú közellenségből királynévá küzdötte fel magát. Míg Károly méltóságos nyugalommal tűrte, amint Justin Welby, Canterbury érseke a fejére helyezi Szent Eduárd koronáját. Az alkalom megragadó pillanatai voltak, amint az oly sok mindenen átment királyi pár egy-egy röpke gesztust tett egymás felé. Nem sok szem maradt szárazon, amikor az új walesi herceg, Vilmos "hűbéresként" tett esküt édesapja előtt elrendezte tunikáján a masnit, majd adott neki egy spontán puszit, amit Károly alig hallhatóan megköszönt. Ha a jeruzsálemi Olajfák hegyéről érkezett olajjal történt királyi felszentelést a király kérésére paraván takarta is el, a fehér ingre vetkőztetett uralkodóra vetett pillantás egyszerre árulkodott mély hitéről és emberségéről.