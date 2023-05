P. L.;

közbeszéd;Gundel Takács Gábor;állami média;

2023-05-07 18:20:00

Gundel Takács Gábor: Sokaknak nincs is igényük a normális közbeszédre

Az emberek tele vannak indulatokkal, és dühből kommunikálnak - vázolta fel a problémát.

Kiforgatták a szavaim, a sokszor az arra adott reakciókkal azonosították a véleményem, olyan címeket adtak az írásaimról szóló cikkeknek, amiknek nem sok köze volt a valósághoz. Olyan támadásokat, véleményeket kaptam, amelyek dühből születtek, és ez az egész borzasztó lélekölő - mondta Gundel Takács Gábor a Magyar Hang Kompország című műsorában, arra válaszolva, miért hagyott fel mostanában a mai politikai közbeszéddel szemben kritikát megfogalmazó, véleménynyilvánító írásaival.

Az állami média korábbi műsorvezetője felidézte, 2017-ben amiatt mondott fel a köztévében, mert az általa vezetett vetélkedőben politikai alapon diszkrimináltak egy játékost. Ennek ellenére el tudna képzelni olyan forgatókönyvet, hogy visszamenjen vetélkedőt vezetni a közmédiába, de csak akkor, ha előtte tisztázni tudják a feltételeket, azok az emberek ugyanis, akik miatt eljött, még mindig a pozíciójukban vannak.

Gundel Takács Gábor kifejtette, nehéz ma párbeszédet folytatni a felek között, mert az emberek tele vannak indulatokkal, és dühből kommunikálnak, noha szerinte olyankor nem is szabadna megszólalni. Sajnos úgy látszik, sokaknak nincs is igénye a normális beszédre - mondta, hozzátéve, ez a parlamenti felszólalások színvonalának ismeretében nem is meglepő.

A műsorvezető arról is beszélt, hogy noha a 2036-os budapesti olimpia lehetősége is egyre messzebbre került, továbbra is nagy álma egy, hazánkban megrendezendő ötkarikás játéksorozat, hiszen a magyarokat összehozza a sport, ám nem mindegy persze, hogy ez mennyibe kerül. Azt azonban hangsúlyozta, hogy egy olimpia megrendezése nem azt jelenti, hogy mindent a rendező országnak kell fizetnie, elmondása szerint az e célra kiosztható pénzből akár húsz Groupama Arénát is fel lehetett volna építeni. Fontos azonban, hogy a folyamat jól legyen megtervezve és minden költséget transzparensen számoljanak el.