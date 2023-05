nepszava.hu;

Informatika;fejlesztés;ELTE;6G;

2023-05-08 14:11:00

Az ELTE kutatói is részt vesznek a 6G fejlesztésében

Az EU Horizont Európa keretprogramja által finanszírozott DESIRE6G nevű projekt januárban indult el, és a jövőbeli (6G és azon túli) mobilhálózatok rendszerarchitektúrájával foglalkozik. Egy ilyen 6G hálózat extrém teljesítményigényű alkalmazásokat is képes lesz támogatni. Az ELTE Informatikai Kar részéről Laki Sándor kutatócsoportja vesz részt a pályázat megvalósításában.

Az ELTE kutatói is részt vesznek a 6G fejlesztésében – derül ki az ELTE Informatikai Karának (IK) közleményéből.

Az EU Horizont Európa keretprogramja által finanszírozott DESIRE6G nevű projekt januárban indult el, és a jövőbeli (6G és azon túli) mobilhálózatok rendszerarchitektúrájával foglalkozik. Egy ilyen 6G hálózat extrém teljesítményigényű alkalmazásokat is képes lesz támogatni.

A 6G víziót előmozdítva a DESIRE6G projekt egy újszerű, érintésmentes vezérlő, irányító és szervező platformot fejleszt ki a mesterséges intelligencia integrációjával, ami szélsőséges teljesítményigényű vertikális ágazatok alkalmazásait is képes támogatni.

Az Amszterdami Egyetem által vezetett DESIRE6G projektben tizenöt európai partner vesz részt. Köztük vannak vezető mobilszolgáltatók és -gyártók (Ericsson, Telefonica), egy vezető technológiai szolgáltató (NEC) és egy nagy teljesítményű hálózati HW gyártó (NVIDIA), kiegészülve vezető kutatóintézetekkel (UvA, Polytechnic University of Catalonia, University Charles III of Madrid, Eötvös Loránd Tudományegytem, School of Advanced Studies Sant'Anna, University of Oulu and National Inter-University Consortium for Telecommunications) és három rendkívül innovatív KKV-val (Nubis PC, Tages Solidshield és Accelleran).

Az ELTE Informatikai Kar részéről Laki Sándor kutatócsoportja vesz részt a pályázat megvalósításában. Fő feladatuk kidolgozni a 6G hálózat alapját adó új programozható hálózati infrastruktúrát, amely egységes módon képes kezelni a szoftveres és hardveres hálózati elemeket, és mérhető módon képes garanciákat adni a hálózati szolgáltatások követelményeinek (késleltetés) teljesítéséhez.