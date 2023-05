Juhász Dániel;

2023-05-10 06:45:00

Módosított az Orbán-kormány, egy év helyett bármeddig munkára lehet fogni a nyugdíjas pedagógusokat

Már nincs időhöz kötve, hogy meddig lehet alkalmazni a közoktatásban és a szakképzésben azokat a pedagógusokat, oktatókat, akik betöltötték az öregségi nyugdíjkorhatárt.

A Magyar Közlöny április 28-i számában megjelent rendeletmódosítás – amely a kihirdetést követő napon hatályba is lépett –, már nem szab egy évre szóló időkeretet a nyugdíjas tanárok visszafoglalkoztatásához, valamint egy olyan ponttal is kiegészült, amely lehetővé teszi az idős pedagógusok számára, hogy az érettségi vizsgák és országos középiskolai tanulmányi versenyek szervezésében is részt vehessenek.

Az Orbán-kormány tavaly nyáron, akkor még átmeneti intézkedésként könnyített a nyugdíjas pedagógusok visszafoglalkoztatásán: eredetileg 2022. szeptember elsejétől 2023. augusztus 31-éig tették lehetővé, hogy a tanárok a nyugdíjkorhatár elérése után is teljes állásban taníthassanak tovább, illetve aki már nyugdíjba vonult, szintén teljes állásban mehessen vissza tanítani, a nyugdíja megtartása mellett. Az új, módosított rendeletben viszont már semmilyen időbeli korlátozás nem szerepel.

A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, Totyik Tamás lapunknak azt mondta, tudomása szerint a tavalyi évben mintegy hatezer idős, nyugdíjas pedagógus ment vissza tanítani, de közülük sokan nem éltek a rendelet nyújtotta lehetőséggel, nem teljes állásban, csupán heti néhány órában (részmunkaidőben, óraadóként) vállaltak munkát. Ugyanakkor szerinte ez is segítség lehet, különösen annak fényében, hogy a PSZ adatai szerint tavaly minden ötödik iskolában tanítottak olyanok, akiknek még pedagógus végzettségük sem volt.

