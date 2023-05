P. L.;

születésnap;Tóth Gabi;Orbán Ráhel;Vasvári Vivien;bababolt;

2023-05-09 22:30:00

Tóth Gabi és Vasvári Vivien is ott volt Orbán Ráhel bababoltjának születésnapi ünnepségén

Egy éve működik a miniszterelnök lányának bababoltja.

Egyéves fennállását ünnepelte Orbán Ráhel XII. kerületben található, Odu. névre hallgató bababoltja, amely jeles alkalomból egy zártkörű rendezvényt tartottak az üzletben - erről Vasvári Vivien posztolt Insta-sztorit, aki azzal vált országszerte ismertté, hogy a Feleségek luxuskivitelben című reality egyik főhősét alakította.

Vasvári Insta-sztoriját a 24.hu szúrta ki, ennek tanúsága szerint a miniszterelnök lánya beszédet is mondott a rendezvényen. Elmondta, nagy öröm neki, hogy számos olyan arcot lát, akik egy éve is ugyanígy jelen voltak. Egyikük minden bizonnyal Tóth Gabi, akit már a tavalyi nyitáskor is látni lehetett.

Az idei ünnepségen Tóth Gabi és Vasvári Vivien egy közös fotó erejéig is odaállt Orbán Ráhel mellé.