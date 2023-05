Gál Mária;

miniszterelnök;Szlovákia;határon túli magyarok;

2023-05-11 18:53:00

Pozsony éppen történelmet ír, a nemzetiségi hovatartozás már nem jelent akadályt az érvényesüléshez

Lázba hozta a magyar közvéleményt, hogy magyar nemzetiségű miniszterelnöke lesz Szlovákiának. Mi teszi ezt lehetővé ott és miért elképzelhetetlen más szomszédos országban?

Vasárnap, május 7-én jelentette be Zuzana Caputova államfő, hogy szakértői kormányt nevez ki, miniszterelnöknek pedig Ódor Lajost, a Szlovák Nemzeti Bank alelnökét kérte fel. Szlovákia történetében még sem szakértői kormány nem volt, sem magyar nemzetiségű miniszterelnök, így a makulátlan hírnevű magyar szakember mindenképpen beírja magát az ország történetébe.

De nem csak a szlovák történelemben kaphat helyet, a határon túli magyarság több mint száz éves múltjában sem találunk példát arra, hogy magyar vezetője legyen valamely szomszédos államnak. Jelen állás szerint nem is valószínűsíthető, hogy akár Romániában, akár Szerbiában vagy Ukrajnában ilyesmi megtörténjen.

Mi különbözteti meg ennyire Szlovákiát és az ott élő magyarságot a többiektől? Bár arányaiban a legnagyobb határon túli magyar közösségről van szó (az összlakosság mintegy 8 százaléka, 422 065 személy jelölte első identitásként, további 34 089 pedig második identitásként a magyart a 2021-es népszámláláson), minden bizonnyal nem ez a döntő különbség.

Éppen ezért esetükben „erdélyi, vajdasági, kárpátaljai” magyar szemszögből azonnal fel is merül az asszimiláció gyanúja. Az integráció és asszimiláció közötti ingatag választóvonal helyes meghúzása amúgy is kényes és bonyolult kérdés, minden kisebbség számára kihívást jelent.

A szlovákiai magyarság kezdetben ugyanazt az etnikai alapú politikai érdekérvényesítési modellt követte, mint általában a kárpát-medencei sorstársak, 2009-től kezdődően viszont egy különutat is kipróbált. Egyik sem bizonyult nyerőnek, az útkeresés folytatódik, az viszont már szinte biztosra vehető, hogy az etnikai alapú politizálás-érdekérvényesítés modell kifutottnak tekinthető.

2009-ben jött létre Bugár Béla vezetésével a Híd-Most magyar-szlovák vegyespárt, amely azonban a kisebbségvédelmet ugyanúgy felvállalta, mint az etnikai alapú MKP. 2020-tól azonban egyáltalán nincs magyar párt a pozsonyi parlamentben és úgy tűnik, valós igény sincs erre, hiszen a két nagy rivalizáló pártból létrejött egységes magyar Szövetség támogatottsága messze a parlamenti küszöb alatt van. Mindeközben Romániában és Szerbiában az RMDSZ és a VMSZ rendre bejut a parlamentbe önálló erőként, az etnikai hívó szó máig elégnek bizonyul ahhoz, hogy megszerezzék az élő magyarok voksait, annak ellenére, hogy tevékenységükkel nem mindenki elégedett.

A magyar kormányhoz való viszonyulás is más mind lakossági, mind politikai szinten Szlovákiában. A Híd pártot soha nem fogadta el magyarként az Orbán-kormány, a közösség egy részét így eleve kizárta a nemzeti együttműködésből. Velük együtt taszította el és veszítette el a párt támogatóit is, nem véletlen, hogy egyetlen magyar határon túli közösségben sem annyira erős és látható az orbáni politika elutasítása, mint Szlovákiában.

Ódor Lajos miniszterelnöki kinevezése kapcsán a kolozsvári maszol.ro portálnak nyilatkozva az Orbán-kormány-közeli ma7 portál rovatvezetője kiemelte például, hogy a szlovák média méltatja ugyan a kormányfőjelölt felkészültségét, de gyakorlatilag elhallgatja, hogy magyar. A térségünkben megszokott szemüvegen keresztül értékelve ez valóban így igaz, ugyanakkor azt sugallja, hogy

És ehhez asszimilálódni sem kell, Ódor Lajos ugyanis nyíltan vállalja nemzeti hovatartozását.

Sem a lakosság, sem a politika nem kapott a szívéhez azért, mert magyar miniszterelnöke lesz az országnak, a politikai támadások sem magyarságát pécézik ki. Az Ódor-kormány jövő héten vélhetően nem kapja meg a teljes jogkörű működéshez szükséges támogatást a parlamentben, de nem a kormányfő és egyes minisztereinek nemzetisége miatt, hanem azért mert a nagy pártok többsége inkább előbbre hozná a szeptemberre esedékes eleve előrehozott választást. Ódor máris az Orbán-kormány kedvenc szlovák politikusa, Robert Fico célkeresztjébe került, aki „Soros emberének” nevezte a leendő miniszterelnököt, aki szerinte máig a Soros fizetési listáján szerepel, lévén a Közép-Európai Egyetem előadó tanára. Másrészt azt róják fel Ódornak, hogy a progresszív liberális Caputova „embere”, azaz maga is liberális, ami bizonyos körökben Szlovákiában is szitokszó. Mindezek ismeretében aligha várható radikális változás a magyar-szlovák kétoldalú viszonyban, főképp úgy, hogy Budapest nem is titkolja, hogy Fico választási győzelméért szurkol.

Hogy milyen változást, esetleg áttörést hozhat egy nemzeti kisebbséghez tartozó kormányfő kinevezése - mégha jól meghatározott átmeneti időre is - egy régiónkbeli többnemzetiségű országban, az egyelőre megjósolhatatlan, csak remélni lehet, hogy utólag olyan fordulópontnak bizonyulhat, mint 1996. decembere a romániai politikában. A Markó Béla vezette RMDSZ a magyar kisebbségtörténetben először vállalt kormányzati szerepet. Akkor nemzetárulást, kollaborációt kiáltott a Tőkés László nevével fémjelzett ellenzék, később viszont az ésszerű integráció követendő modellje lett a Kárpát-medencében. A román lakosság és politikum pedig mára gond nélkül el tudja fogadni a magyar minisztereket.