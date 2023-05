Á. B.;

Németország;lövöldözés;Mercedes-gyár;

2023-05-11 11:42:00

Lövöldözés volt egy németországi Mercedes-gyárban, egy ember meghalt

Az indíték egyelőre ismeretlen, a feltételezett elkövetőt elfogta a rendőrség.

Lövések dördültek csütörtök reggel a Mercedes sindelfingeni gyárában, Németországban - adta hírül a Bild.

A lap beszámolója szerint a csoportvezetői iroda környékéről lehetett hallani a fegyver zaját. Az elkövető állítólag egy külsős, logisztikai cég alkalmazottja volt - ezt azonban a rendőrségnek kell kivizsgálnia.

A rendőrségre nem sokkal reggel háromnegyed 8 előtt érkeztek be az esetről beszámoló első segélyhívások. Most egy különleges műveleti egység lezárta a környéket, a helyszínen van több sürgősségi orvos, valamint két helikopter is. A hatóságok tájékoztatása szerint egy ember életét veszítette, egy másik pedig súlyosan megsebesült. A gyilkosság előzményeiről egyelőre nem lehet tudni semmit sem. A feltételezett elkövető egy 53 éves férfi volt, akit letartóztattak. A helyi ügyészség közlése szerint nem voltak társai a merénylőnek, az üzemben dolgozókat nem fenyegeti veszély.