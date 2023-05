MTI-Népszava;

2023-05-11 15:39:00

Levett a műsoráról egy kígyós számot a Moulin Rouge, mert tiltakoztak az állatvédők

Az állatvédők és a városi illetékesek is kegyetlenségnek tartották, hogy a szárazföldön élő kígyókat a víztartályba dobják, ahol vonaglanak, amíg egy táncosnő előadja a számát.

A párizsi Moulin Rouge az állatvédő csoportok tiltakozása miatt levett a műsoráról egy régóta futó műsorszámot, amelynek szereplője egy vízzel teli tartályban úszik, ahova kígyókat dobnak be - számolt be róla csütörtökön a The Guardian.

Az 1889-ben alapított kabaré, amelynek vendégköre főleg turistacsoportokból áll, sokáig próbálta mentegetni a kígyók szerepeltetését, és 2024-re tűzte ki azt az időpontot, amikortól nem alkalmaz élő állatokat a műsorszámaiban. Az állatvédők demonstrációi és a párizsi városvezetéstől kapott figyelmeztetés miatt azonban a Moulin Rouge végül beadta a derekát, és keddi közleményében bejelentette, hogy többé nem tűzi műsorra a kígyós számot.

Az állatvédők és a városi illetékesek is kegyetlenségnek tartották, hogy a szárazföldön élő kígyókat a víztartályba dobják, ahol vonaglanak, amíg egy táncosnő előadja a számát. A műsorban két kígyófajt használtak, délkelet-ázsiai kockás pitont és tigrispitont, amelyek védettek és szárazföldön élnek. A természetben már mindkét faj egyedeit látták úszni, ugyanakkor a műsorszámhoz ragasztószalaggal akadályozták meg, hogy a kígyók harapni tudjanak, vagy a tartály vizébe ürítsenek.

Amandine Sanvisens, a párizsi Animaux Zoopolis állatvédő csoport szerint a kígyókat erősen stresszeli, amikor a tartályba helyezik őket, emellett egy szűk fémládában szállítják őket nap mint nap a helyszínre, ami másfélórás utazást jelent. A revüszínház döntését az aktivista történelmi lépésnek nevezte, amely „helyes irányba, az állatok fogságban tartásának franciaországi megszűntetése felé vezet”.

A Moulin Rouge tavaly azt közölte a Le Parisien című lappal, hogy a varietében soha nem bántalmaztak és soha nem is fognak bántalmazni állatokat.