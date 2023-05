nepszava.hu;

2023-05-11 16:37:00

Karácsony Gergely szerint Gulyás Gergely ferdít Lánchíd-ügyben

A főpolgármester közzétette a Főváros Közfejlesztések Tanácsának határozatát arról, hogy a végleges forgalmi rendről a dunai átkelő felújításának végéig kell dönteni.

A kormány ígéretet tett, hogy 6 milliárd forinttal beszáll a Lánchíd felújításába, ami nyilván az összköltségek töredéke, de a város jelenlegi gazdasági helyzetében ennek a pénznek is lenne helye. A határozatot akkor Gulyás Gergely írta alá, most mégis ferdítések sora által tartják vissza a megígért összeg kifizetését – írja Karácsony Gergely főpolgármester csütörtöki Facebook-reagálásában az aznapi kormányinfón elhangzottakra.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter ugyanis a hvg.hu kérdésére arról beszélt, hogy a főváros és a kormány közös megállapodásáról szóló kormányhatározat világosan kimondja, hogy az állam akkor járul hozzá a felújításhoz, ha a főváros vezetése a felújítás előtti forgalmi helyzetet állítja vissza. – A Lánchídon autóval át lehessen menni. Nem kell senkit büntetni azért, mert autóval kíván járni – fogalmazott. Gulyás Gergely tagadta, hogy nem érdekelné a kormányt, mi lesz a budapesti „lakógyűlésnek” nevezett szavazás eredménye, de azt sem mondta, hogy elfogadnák azt.

Karácsony Gergely ezzel állította szembe a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 2020. május 9-én hozott határozatát, amelyet maga a miniszter is aláírt. – A Lánchíd a felújítása alatt nem lehet elzárva 18 hónapnál tovább az autóforgalom elől. Ezt mi tartjuk is. A végleges forgalmi rendről viszont elég a felújítás végéig dönteni – hangsúlyozza Karácsony, hozzátéve: „Ezt a döntést meghozhatnám én magam is, de sokkal korrektebbnek tartom, hogyha maguk a budapestiek szavazhatják meg, hogy mit tartanak jobb megoldásnak.”