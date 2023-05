MTI-Népszava;

tenisz;meglepetés;salakpályás tenisztorna;

2023-05-15 15:54:00

Hatalmas meglepetés: Marozsán Fábián legyőzte Carlos Alcarazt

A magyar teniszező a világranglista 135. helyezettjeként múlta felül a volt és egyben leendő világelsőt.

Marozsán Fábián újabb szenzációs győzelemmel, a volt és egyben leendő világelső Carlos Alcarazt felülmúlva bejutott a legjobb 16 közé a római salakpályás tenisztornán.

Az élete első ATP-főtábláján szereplő magyar játékos - a világranglista 135. helyezettje - nagyon bátran kezdte a hétfői, harmadik fordulós mérkőzést, jól szervált, erőteljes, pontos ütésekkel futtatta spanyol riválisát, akit többször is a saját fegyverével, rövidítéssel vert meg. A remek kezdés és a negyedik játékban elért brék jutalma az lett, hogy Marozsán bő fél óra után a játszmáért adogathatott, s nem is hibázott: semmire nyerve a szerváját 33 perc alatt előnybe került.

A Hajdúszoboszló SE selejtezőből indult, 23 éves teniszezője a második szettben is nagyszerűen adogatott, az izgalomnak a legkisebb jele sem látszott rajta, a 20 esztendős Alcaraz pedig továbbra is sokat hibázott. A magyar játékos a hálónál is magabiztosan mozgott, a spanyol pedig teljesen tehetetlen volt vetélytársa szerváinál, fogadóként szinte alig szerzett pontot. Marozsán 3:3-nál, egy nagyszerű átemeléssel másodszor is elvette ellenfele adogatását, aki azonban ezúttal egyből visszabrékelt, majd hozta a saját szervajátékát, s 5:4-nél karnyújtásnyira került az egyenlítéstől. Marozsán ekkor sem ijedt meg, ismét semmire hozta az adogatását, majd a következő gémben bréklabdája is volt, de végül Alcaraz került 6:5-ös előnybe. A magyar sikeresen adogatott a szettben maradásért, így következhetett a tie-break.

Ebben a spanyol gyorsan 4-1-re ellépett, de Marozsán kiegyenlített, majd 5-4-nél a vezetést is átvette, 6-4-nél pedig két meccslabdához jutott, s már az elsőt kihasználva ünnepelhetett, talpra ugrasztva a centerpálya mintegy tízezer fős közönségét. A találkozó 1 óra 42 percig tartott.

A magyar teniszező a 16 között a 15. helyen kiemelt horvát Borna Coriccsal találkozik, Alcaraz pedig a veresége ellenére újra világelsővé lép elő a római verseny után.