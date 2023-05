Á. Z.;

USA;halál;póker;

2023-05-15 10:59:00

A póker keresztapja 89 éves volt.

Hosszú betegség után meghalt Doyle Brunson. A tízszeres világbajnok amerikai pókerjátékos – ahogyan becézték, „a póker keresztapja” – 89 éves volt. Halálának a híréről a család tett bejelentést egy közleményben, amely az ügynöke Twitter-oldalán jelent meg.

“It is with a heavy heart we announce the passing of our father, Doyle Brunson. He was a beloved Christian man, husband, father and grandfather. We’ll have more to say over the coming days as we honor his legacy. Please keep Doyle and our family in your…