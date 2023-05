Soros György: élek és egészséges vagyok

Á. B.;

Soros György;halálhír;fake news;

2023-05-15 20:21:00

Újabb álhírek kezdtek el terjedni nemrégiben, miszerint a magyar származású milliárdos szívrohamban életét veszítette.

Azonban maga az érintett hétfő délután Twitter-oldalán jelentkezett be, s egyben eloszlatott minden kételyt:

Persze nem ez az első ilyen eset: 2016-ban egy kamuportál arról számolt be, hogy az üzletember szívrohamban meghalt. Egyes „bennfentesek” azt is tudni vélték, hogy melyik órában nyilvánították halottnak.

Mi a magunk részéről csak azt a mondást tudjuk idézni, miszerint akinek halálhírét keltik, az sokáig fog élni.

Rumors that I had a heart attack are completely false. I am alive and healthy.