2023-05-16 12:55:00

Megvolt a kormányülés, Orbán Viktor azt állítja, drasztikusan letöri az inflációt

A nagy szavak megvannak, már csak az eredmény hiányzik.

„Célegyenesben a költségvetés” - jelentette be Orbán Viktor a Facebookon, jelezve, hogy az ügyben megtartották a kormányülést.

„A mai kormányülésen azon dolgozunk, hogy háborús időkben is megvédjük a magyar családokat, a nyugdíjakat, a munkahelyeket, és hogy drasztikusan letörjük az inflációt!” - írta a miniszterelnök. Ezt alátámasztandó, bejegyzéséhez több fotót is mellékelt, amelyen az látszik, hogy a kormánytagok éppen lázasan eszmét cserélnek, sürögnek-forognak, komoly beszélgetések zajlanak.

Már csak az a kérdés, hogy e látványos tanácskozásoknak esetleg valami kézzelfogható eredménye is lesz-e a gazdaság cudar helyzetére nézve, a miniszterelnök ugyanis ezúttal sem említett bármiféle konkrétumot azon túl, hogy bizony letörik az inflációt. A számok mindenesetre eléggé mást mutatnak: azon túl, hogy a magyar gazdaság harmadik negyedéve tengődik recesszióban, az Európa-bajnok magyarországi infláció továbbra is 24 százalékon száguld. Az Európai Bizottság (EB) tavaszi gazdasági előrejelzéséből pedig az derült ki, hogy idén is toronymagasan a magyar infláció lesz a legnagyobb az EU-ban, a gazdasági növekedés pedig tök utolsó.