Kuklai Katalin;

Vas megye;arborétum;riport;virágzás;

2023-05-21 15:25:00

Örökké zöldell a virágos gróf hagyatéka a Jeli Varázskertben

Érezték már azt, hogy azonnal meg kellene állítani az időt, mert éppen a tökéletes helyen vannak a tökéletes időpontban? A virágrajongók, botanikus kertek szerelmesei, természetimádók számára májusban mi más is lehetne tökéletesebb hely, mint a Jeli Varázskert, ahol pünkösdig tart a csúcsvirágzás, amikor az illatos lombhullató rododendronok (más néven azáleák) együtt virágoznak a később nyíló, nagy virágú, örökzöld rododendronokkal. Szavak, fotók, videófelvételek – erőtlen próbálkozás valamit visszaadni a katartikus élményből, ami az arborétumban zúdul ránk, ahol valódi lombokra néző lombkoronasétányt is találtunk.

Már a parkolóban hökkenünk: gondosan letérkövezett terület helyett óriási fák lombkoronája nyújtotta árnyék óvó hűvösében hagyhatjuk a járművünket a kertlátogatás idejére.

Az igazi ámulat persze a kapun belépve kezdődik, és ki is tart a több­órás séta végéig. Színek vad tobzódása, illatok buja orgiája ünnepli itt a tavaszt, az életet, emel ki a hétköznapok rohanásából, csendesíti le a lelkünket. Csak hagyni kell, hogy hasson ránk, hogy megérintsen, átjárjon ez a szelíd őserő, amely körül­ölel és elvarázsol.

Újjászületés után

A Jeli Varázskert 101 éves történetéről Ruborits Tamás, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. közjóléti műszaki vezetője mesélt. Gróf Ambrózy-Migazzi István az utazásain szeretett bele földünk sokszínű növényvilágába, a különböző népek kertkultúrájába. Kám község határában, Jelihálás-pusztán 1922-ben látott neki a növények telepítésének öthektárnyi területen. Az arborétum sorsa a gróf 1933-ban bekövetkezett halála utáni zavaros időkben szomorú fordulatot vett. A második világháború alatt és azt követően az arborétumot a honos és a telepített növényekkel egyetemben csaknem teljesen magára hagyták, elhanyagolták. A tündérkert lassú, szomorú haldoklásba kezdett. Szerencsére néhány évvel később,

Hogy ez mennyire sürgős lépés volt, jól mutatja, hogy egy nem sokkal későbbi összeírás során kiderült, a hagyatékból mindössze 15 fenyő és 19 lombhullató fás növényfajta maradt. Az 1960-as években aztán olyan erdészeti rekonstrukció vette kezdetét, amelynek segítségével az egész arborétum újjászülethetett.A következő évtizedben folytatódott a telepítés, egyre több fafaj kapott otthont a varázslatos birodalomban. Botanikusok sora dolgozott azért, hogy a mára már 102 hektárosra bővült területen több mint 50 fenyő, 39 nyír, több mint 100 lágyszárú hagymás, hagymagubós és gyöktörzses faj színesítse az arborétum növénypalettáját.

Ebben az időszakban készültek el a sétautak, az esőházak, a padok és az útba igazító táblák is. Ezek a kertépítő, -szépítő munkák mind a mai napig folytatódnak a Szombathelyi Erdészeti Zrt. munkatársainak köszönhetően.

Csúcsforgalom csúcsvirágzáskor

A fő látnivaló az a 20 hektáros erdei fenyvesterület, ahol több mint 7000 tő rododendron ontja a virágát a májusi csúcsvirágzás idején. Az arborétum április 1-jétől szeptember 30-ig tart nyitva, éves látogatottsága 50 ezer fő – ebből 35 ezren májusban keresik fel a Varázskertet. Az egyik legfontosabb fejlesztési irány emiatt a szezon elnyújtása. Ennek érdekében 2016-ban telepítettek még 60 fajta magnóliát, több mint 300 példánnyal, amelyeknek virágzása húsvét környékén igen látványos.

A 2015-ben átadott, csaknem 20 méter magas kilátó, amely az Őrségre jellemző haranglábformát mutatja, a Tájövezetek elnevezésű részen található. Itt tíz mérsékelt övi erdőt mutatnak be, és itt épült 2019-ben a 130 méter hosszú, 10 méter magas lombkoronasétány is, ahonnan betekinthetünk a több mint 400 éves háborítatlan bükkerdőbe, ahol két évvel ezelőtt kidőlt egy ikonikus, 27 méteres bükkfa, miután odvas törzse fölött kettétörte a szél.

A terület ritka odúlakó madárfajoknak is otthont ad: fekete harkály, macskabagoly fészkel itt, kis szerencsével megpillanthatjuk őket. Róka, aranysakál és őz is él a kert területén, részben az ő nyugalmuk érdekében, részben a kutyavizelet növénykárosító hatása okán az arborétum területére nem lehet kutyát bevinni. A kertben szemetesek sincsenek, a fenntartó azt az elvet vallja, hogy a túrázók vigyék ki a park területéről a hulladékot, és a büfé közelében elhelyezett szelektív kukákba dobják ki. Gondoltak a látássérültekre is: egy másfél kilométeres akadálymentesített ösvény mentén Braille-írásos táblák nyújtanak információkat az állat- és növényfajokról, emellett lehetőséget adnak arra, hogy a vakok és gyengén látók megtapinthassák a növényeket, érezzék a különböző kéregstruktúrákat.

A felvetésre, hogy a rododendronok olyan kényesek, mint a mesében Borsószem hercegkisasszony, Ruborits Tamás mosolyogva csóválja a fejét, és kiigazít. „Nincsenek kényes növények, az evolúció során alkalmazkodtak az adott körülményekhez, inkább specialistáknak hívhatjuk őket. A rododendronok az erikafélékhez tartoznak, ahová például az áfonya is. Ezen növénycsalád nagy részének magas a vasigénye, a talajban lévő vas pedig alacsony pH-értéken oldódik ki, az úgynevezett savanyú talajokon. Ezek a növények klasszikusan magashegységekben élnek, Kínában, Japánban, Észak-Amerikában. Az, hogy Vas megyében is megtalálják a megfelelő életkörülményeket, annak köszönhető, hogy a Rába folyó az Alpokból savanyú talajt hordott a területre, illetve a fenyőállomány segít szinten tartani a talaj megfelelő kémhatását. Az itteni rododendronállomány különlegességét az adja, hogy a nyugati arborétumoktól eltérően itt nem fajtákat telepítettek, hanem mageredetű növényeket. Ha belenézünk egy állományba, láthatjuk, hogy eltérnek a színárnyalatok, a növekedési formák, ezért egy adott faj foltjai sem unalmasak. Ez egyrészt értékes génkészletet jelent, másrészt rendkívül látványossá teszi a bokrokat, valósággal vibrálnak a színek.”