Gy. D.;

2023-05-20 20:39:00

Egy ENSZ-jelentés szerint fegyvertelen civilek lemészárlásában vett részt Maliban a Wagner-csoport

Az ENSZ emberi jogi hivatalának nyomozói szerint meggyőző jelei vannak annak, hogy az orosz zsoldossereg mali katonákkal vállvetve több mint 500 embert ölt meg. Nagy részük fegyvertelen civil volt.

Több mint 500 fegyvertelen civil lemészárlásában vett részt tavaly 2022 márciusában a Wagner-csoport – tárta fel egy ENSZ-jelentés a The Guardian szombati cikke szerint.

Az iszlamisták elleni fellépés örve alatt folytatott ötnapos művelet a nyugat-afrikai ország Mopti régiójának Moura nevű településén hajtották végre. Az ENSZ emberi jogi hivatalának nyomozói szerint meggyőző jelei vannak annak, hogy az orosz zsoldossereg mali katonákkal vállvetve több mint 500 embert ölt meg (legtöbbjüket bírósági ítélet nélküli kivégzés keretében). Az áldozatok nagy része fegyvertelen civil volt. A lap az általa megszerzett belső levelezések alapján tavaly már összekapcsolta a Wagner harcosait a mali civilek elleni mészárlásokkal.

A Wagner-csoport zsoldosai Malin kívül jelen vannak további legalább hat afrikai országban, Líbiában és Szíriában is. A zsoldossereg tagjait azzal vádolják, hogy több, civilek elleni mészárlásban is részt vettek Malin kívül további más helyeken is a Száhel-övezetben és Afrika középső részén. Szemtanúk elmondása szerint az elmúlt hónapokban a Közép-afrikai Köztársaságban zajló harcokban is felütötték a fejüket.

Nyugati tisztségviselők állítása szerint a Kreml arra is felhasználja a Wagner-csoportot, hogy kiterjessze az orosz gazdasági és politikai érdekeket szerte Afrikában és másol is, ezt a műveletet pedig átfogó félretájékoztatási kampánnyal is támogatja.