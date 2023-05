Vas András;

Balaton;

2023-05-22 09:00:00

Nemcsak a strandbelépő, hanem a parkolás is jelentősen drágul a Balatonnál

Az önkormányzatok többsége kényszerhelyzetben van. Jellemzően 300-500 forint körül alakul a tarifa óránként.

– Így is drága minden, ezért amíg ki tudjuk gazdálkodni más bevételeinkből, nem tervezzük, hogy fizetősé tesszük a strandjainkat vagy a parkolást a településen. Ezzel is próbálunk segíteni a helyieknek és a nyaralóknak, hogy minél komfortosabban érezzék magukat – magyarázta lapunknak Vizvári Attila. Szántód polgármestere hozzátette: természetesen a strandok fenntartásának összes költsége így az önkormányzatot terheli, ám konkrét összeget nem tudott mondani, ugyanis a költségvetésükben nincs külön keret elkülönítve erre a célra, így csak annyi bizonyos, hogy az idén minimum az inflációval többe kerül majd ez a feladat, mint tavaly.

Az aprócska, leginkább kompkikötőjéről ismert falu mellett a negyven, fürdőzésre alkalmas partszakasszal rendelkező tóparti település közül mindössze négy, a déli parton Balatonkeresztúr, Balatonőszöd és Balatonszemes, míg az északin Örvényes önkormányzata mondhatja el magáról, hogy minden strandjukat ingyen használhatják a vendégek, s nem kérnek pénzt a parkolásért sem. Ami egyúttal azt is jelenti, az önkormányzatoknak más forrásból kell fedezniük a strandok üzemeltetési költségeit: Balatonszemesen például Németh Kornélné polgármester tájékoztatása szerint az idén 14 millióba kerül a szabadstrandok fenntartása, ez ötödével több, mint egy éve.

A strandfenntartási költségek minden településen drasztikusan megdrágultak, a lapunk által megkérdezett településvezetők jellemzően 20-30 százalékkal nagyobb összeggel kalkulálnak, mint a tavalyi évben. Gyenesdiáson már tavaly is 121 milliót költöttek a strandokra, az idén nagyjából 25 százalékkal többel számolnak, Balatonszárszón 30 millióval kalkulálnak a nyárra, ami cirka 8,5 milliós növekedés egy év alatt, Balatonbogláron nagyjából 20 millióval emelkedik a tavalyi 100-120 milliós költsége az önkormányzatnak. Alsóőrsön 81 millióról 101 millióra drágul az üzemeltetés, Zamárdiban konkrét összeget még nem tudtak mondani az idei évre, de abban bizonyosak, hogy a tavalyi 85-90 milliós tétel jelentősen nőni fog.

– A tavalyi 1800 helyett az idén 2200 forint az egyszeri belépésre jogosító felnőttjegy – tájékoztatta lapunkat Ambrus Tibor csopaki polgármester. – Szükséges az emelés, az idei fenntartási költséget még nem tudjuk pontosan, de 2022-ben 167,8 millió forintba került az üzemeltetés, ami bizonyosan emelkedni fog. Rengeteg ingyenes szolgáltatást nyújtunk a strandon, van óriáscsúszda, légvár, napi animációs foglalkozások, jóga, vízi aerobik, torna, játszóház, ez mind az önkormányzat költsége. A helyiek amúgy ötezer forintért vehetnek bérletet a teljes szezonra, az üdülőtulajdonosoknak ugyanez 16 ezer.

A helybeliek és a nyaralótulajdonosok számára más településeken is kedvezményt adnak az önkormányzatok, melyek sokszor a hétközi vendégeknek is olcsóbb belépést biztosítanak, Siófokon például harmadával kerül kevesebbe a belépő munkanapokon.

A tóparti települések több mint felén – 21-en – már mindenütt csak pénzért lehet mártózni, tizenegyben akadnak fizetős és ingyenes partszakaszok is.

Melyért egy évtizede még csak a nagyobb városokban kellett fizetni, ám az elmúlt években egyre több helyen vezették be a fizetős parkolást, jellemzően a strandok, a látnivalók közelében, illetve a centrumokban.

– Tavaly vezettük be a fizetős parkolást három övezetben, 300-400 forint egy órányi várakozás a helyszíntől függően, a parti rész a legdrágább – magyarázta Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere. Az indok elsősorban, hogy a strandokat továbbra sem akarják fizetőssé tenni, a plusz bevétel pedig lehetővé teszi, hogy a megnövekedett költségeket ne csak a helyiek állják: utóbbiak ingyenes parkolásra jogosító igazolókártyát kérhetnek.

– A költségnövekedés mellett a frekventált részek zsúfoltságának csökkentése is a cél a fizetős parkolás bevezetésével – erről pedig Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere, a Balatoni Szövetség elnöke beszélt lapunknak. – Bizonyos helyeken ugyanis elképesztő a forgalom, ami a szolgáltatások ellátást is veszélyezteti, nálunk például a strand közeli központi utcákban korábban annyi autó állt, hogy a szállítók nem jutottak le a partra, de a mentők és a tűzoltók is gondban voltak. Balatonfenyvesen tavaly 200, az idén 300 forintba kerül majd a parkolás óránként a központban, ami Lombár Gábor szerint még kifizethető összeg, hiszen egy egyhetes nyaralásnál 10-12 ezer forint pluszköltséget jelent.

„Ezt bele kell kalkulálni a vakáció költségébe, viszont még így is sokkal olcsóbb, mintha belépőt kellene venni a strandra” – fogalmazott. – Nyilván nem a vendégek lehúzása, ellehetetlenítése a cél, ezért is a nyolc kilométernyi partunkon úgy 1-1,5 kilométernyi rész, ahol fizetni kell a parkolásért. A Balatoni Szövetség elnöke hozzátette, mindennek ára van, minden drágul, a meglévő forrásokból egyszerűen képtelenek finanszírozni az önkormányzatok a korábban ingyenes szolgáltatásokat, így valamit lépniük kell, ezért egyre több tóparti önkormányzat gondolkodik a frekventált részek fizetőssé tételén, ha nem is az idei nyártól, de jövőre szerinte újabb településeken vezethetik be a fizetős parkolást.