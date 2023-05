Rónay Tamás;

Ukrajna;

2023-05-22 18:31:00

Oroszország elit légierőt hoz létre ukrajnai szárazföldi támadásokra

A Wagner-zsoldoscsoport vezetője, Jevgenyij Prigozsin, miután múlt hétvégén bejelentette, győzelmet arattak Bahmutban, ezúttal azt közölte, június 1-jéig visszavonulnak, s az ellenőrzést átadják az orosz reguláris erőknek. Ukrajna ezzel szemben azt állította, a harcok folytatódnak. Prigozsin szerint a zsoldosok "védelmi vonalakat" állítottak fel a Bahmut nyugati részén fekvő külvárosában.

Ukrajna azt állítja, hadserege továbbra is ellenőrzi a kelet-ukrajnai város egy kis részét, ahol tovább folytatódtak a harcok. Annak ellenére, hogy az orosz erők megpróbálták "átvenni az ellenőrzést az egész város felett", az ukrán egységek továbbra is védik "több épületet és számos erődítményt Bahmut délnyugati részén" – mondta el Szerhij Cserevátyi, az ukrán hadsereg keleti parancsnokságának szóvivője az ukrán televíziónak vasárnap este. Az ukrán vezérkar szerint a Bahmut és a Donyeck melletti Marjinka kisváros továbbra is a "harcok epicentruma".

Helyreállt a dél-ukrajnai Zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátása - közölte az Ukrenerho ukrán állami hálózatüzemeltető. Korábban rövid ideig tartó áramkimaradás volt, miután tűz ütött ki egy a városban lévő villamossági üzemben – adta hírül a vállalat. Az orosz ellenőrzés alatt álló régió egy részének a moszkvai kormány által kinevezett kormányzója korábban azt mondta, az atomerőmű el van vágva a külső áramellátástól, és vészhelyzeti generátorok látják el. Magát az atomerőművet egy ideje orosz csapatok ellenőrzik, de ukrán személyzet üzemelteti.

Oroszország "elit" légierőcsoportot hoz létre ukrajnai szárazföldi támadási feladatokra – szerepelt a brit védelmi minisztérium legújabb hírszerzési frissítésben. A tárca szerint a "Storm" egység "valószínűleg legalább egy század Szu-24 Fencer és Szu-34 Fullback vadászbombázóból és egy századnyi harci helikopterből áll". A repülőgéptípusok alapján az egység összetétele arra utal, hogy elsődleges szerepe a földi támadás lesz. A minisztérium szerint az egység létrehozása jól mutatja, hogy a Kreml miként vélekedik a reguláris repülőszázadainak ukrajnai teljesítményéről.