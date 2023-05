Á. B.;

hackertámadás;közoktatás;KRÉTA-rendszer;

2023-05-22 18:07:00

„Minden tanuló/tanár kréta belépési, személyes adata a kezemben van” - megint feltörték a Kréta rendszert

A jelek szerint nem sikerült biztonságosabbá tenni a rendszert. Pedig előzményből akadt bőségesen.

A TikTokon tűntek fel arra utaló bejegyzések, hogy megint több iskola KRÉTA-rendszeréhez fért hozzá valaki jogtalanul és küldött üzeneteket - olvasható a Telex beszámolójában.

„Sziasztok, a kréta ismét fel lett törve :D Egy kis nyereményjáték a diákoknak: aki lescreeneli ezt az üzenetet és #kretabreach23k hasteggel kirakja titkokra, az kap ötöst, dicséretet etc.. ui. krétás fejlesztőknek: Minden tanuló / tanár kréta belépési, személyes adata a kezemben van. BTW ideje lenne patchelni a hibákat, nem gondoljátok? :D

Ezt az üzenetet hagyta az ismeretlen a rendszerben. A portál beszámolója szerint a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskolán keresztül üzent a hacker. Az intézmény honlapjára vasárnap került ki egy közlemény, miszerint feltörték a Kréta-rendszert, amelyet az igazgató jelzett.

Néhány hete pedig a Telex nevével visszaélve törték fel több felsőoktatási intézmény informatikai rendszerét, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Neptun-felületén pedig több esetben trágár üzeneteket küldtek.

Korábban már mi is hírt adtunk róla, hogy a Kréta-rendszer finoman szólva is sérülékeny állapotban van és tavaly is több alkalommal hatoltak be a rendszerbe. A támadás következtében illetéktelenek férhettek hozzá az online rendszerben tárolt összes adathoz, így minden magyarországi diák személyes adataihoz is. A cégen belül már akkor tudomást szereztek a rendszer feltöréséről, de inkább megpróbálták eltussolni az ügyet. A kirobbanó botrány állítólag az egyik oka volt Palkovics László technológiai és ipari miniszter lemondásának, de ezt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter cáfolta.