2023-05-23 18:13:00

Orbán Viktor szerint nem az a kérdés, hogy ki indította a háborút, reagált az ukrán külügyi szóvivő

Újra feltűnt a nemzetközi nyilvánosságnak Orbán Viktor ténykedése, amikor is John Micklethwaitnek, a Bloomberg főszerkesztőjének adott egy interjút. Ebben az MTI szerint egyebek között kifejtette, hogy a konfliktusban nem az a fő kérdés, hogy ki támadott meg kit, hanem hogy mi fog történni a következő reggel: újabb emberek fognak meghalni. Kijelentette azt is, hogy a körülményeket figyelembe véve szerinte „nyilvánvaló”, hogy Ukrajna nem nyerheti meg a háborút.

A kormányfő e szavaira reagált Oleg Nyikolenko ukrán külügyi szóvivő a Facebookon. Azt írta, örülhet a Kreml, ugyanis Orbán Viktor ismételten elhárította Oroszország felelősségét az agresszióban. Hozzátette, ugyanezek a politikusok magyarázták azt a háború kezdetekor, hogy Ukrajna 72 óráig sem tud kitartani. „Akkor is tévedtek, most is tévednek” – írta.

„Ellentétben az ellenségnek való ellenállás nélküli behódolás híveivel, az ukránok addig folytatják a harcot, amíg területeiket teljesen fel nem szabadítják az orosz megszállás alól. Csak így lehet helyreállítani a békét Ukrajnában” – közölte Nyikolenko, hozzátéve, ezért most különösen fontos az erők egyesítése.