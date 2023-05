Á. B.;

Böjte Csaba;

2023-05-24 12:01:00

Böjte Csaba nem tartja magát a Fidesz zászlóshajójának

Az ismert ferences rendi szerzetes végtelenül sajnálja az alapítvány otthonaiban történt szexuális visszaéléseket, ugyanakkor ő maga is kudarcként éli meg, hogy nem vett észre semmit sem.

„Az ítélet szerint tíz év alatt úgy egy tucat ilyen eset történt. Azaz évente egy-kettő. Legfeljebb három. Ezek a gyerekek viszont olyan helyekről jönnek, ahol gyakran mindennapos a testi-lelki és szexuális bántalmazás. Úgy gondolom: nem tűnt fel nekik. Megsimogatta itt vagy ott fürdetés közben… Akkor nem tudatosult bennük, hogy mi történt. Utólag, felnőtt fejjel már igen. Ami kiszűrődött, ami miatt a nevelőt végül feljelentettem, nem is szexuális bántalmazás volt, hanem fizikai. Aztán elindult a nyomozás és kiderült, hogy egyéb is volt" - jelentette ki Böjte Csaba a Válaszonline-nak adott interjújában.

A Szent Ferenc Alapítvány vezetőjét azt követően kérdezte a lap, hogy - mint mi is beszámoltunk róla - jogerősen 28 éves szabadságvesztésre ítélte egy román bíróság azt a nevelőt, aki tíz éven keresztül követett el különféle szexuális bűncselekményeket a szervezet kászonimpéri és tusnádfürdői otthonaiban. A történtek mind Romániában, mind Magyarországon nagy felháborodást váltottak ki. Idehaza erős politikai színezetet kapott a történtekről szóló diskurzus.

A szerzetes szerint a nevelőknek fél évente el kell mennie alkalmassági vizsgálatokra, az elkövetőnek „húsz ilyen pecsétje van”, hogy megfelelt. Neki pedig csak teóriái vannak, miért nem vette észre senki sem a történteket.. „Az ítélet szerint tíz év alatt úgy egy tucat ilyen eset történt. Azaz évente egy-kettő. Legfeljebb három. Ezek a gyerekek viszont olyan helyekről jönnek, ahol gyakran mindennapos a testi-lelki és szexuális bántalmazás. Úgy gondolom: nem tűnt fel nekik. Megsimogatta itt vagy ott fürdetés közben… Akkor nem tudatosult bennük, hogy mi történt. Utólag, felnőtt fejjel már igen. Ami kiszűrődött, ami miatt a nevelőt végül feljelentettem, nem is szexuális bántalmazás volt, hanem fizikai. Aztán elindult a nyomozás és kiderült, hogy egyéb is volt” - magyarázta.

Arra kérdésre, hogy a vádirat szerint nem ő tette a feljelentést azt mondta, elment a megyei gyámhivatalhoz, s elmondta nekik, mit hallott. Ezt követően a hivatal megtette a szükséges lépéseket. Végtelenül sajnálom, ami történt, sokszor bocsánatot is kértem érte - hangoztatta. Úgy véli, az ítélkezés nem az újságírók dolga, hanem a bíróságé. „Általános értelemben persze mindenért felelős vagyok, de olyan értelemben, hogy ki tudtam volna szűrni, ami történt, vagy hogy mulasztást követtem volna el… Nem, ebben az értelemben nem érzem magam felelősnek. ” - fogalmazott Böjte Csaba.

A történtekből azt a tanulságot vonta el, hogy minél kisebb a gyerek, annál többet kell vele beszélni és nem szabad hagyni, hogy egy kézben legyen a sorsa. Kijelentette, neki is kudarc mindez, mivel a gyerekekkel beszélt, mialatt ezek a dolgok történtek, s gyóntatás alatt sem vette észre a gondokat. Az elkövetővel is többször beszélt, és csak utólag tette össze, hogy ő is „küzdött a démonaival”. Nagyon szép leveleket írt. Udvarolt a faluban egy lánynak. Kézen fogva láttam őket. Rengeteg programot szervezett, társasági lény volt. Betanította a gyerekeket ünnepségekre, kacagtak, játszottak, kirándultak… - jellemezte. Egyúttal nem tartja magát a Fidesz-zászlóshajójának. „Egyébként: Horn Gyulától is kaptam én elismerést. Átvettem. Akkor én baloldali voltam?” - tette fel a kérdést. Azzal kapcsolatban, hogy gyerekeket imádkoztatott Budaházy György szabadulásáért azt mondta, örvendett, amikor a férfi megkapta a kegyelmet, mivel megítélése szerint „ült már eleget”.

Szóba került egy olyan levél is, amelyet egy nő Orbán Viktornak címzett. Az illető ebben azt állította, hogy egy ideig Böjte Csaba szeretője volt. Azonban a szerzetes ezt egy bosszúhadjáratnak nevezte, amely pár évig tart. „Ez a hölgy nálunk volt önkéntes, vezető akart lenni, annak nem volt alkalmas, úgyhogy elküldtük” - jelentette ki. A mostani történéseket komoly viharnak éli meg. „Ami általában félelmetes. Nagy a por, a korhadt ágak letörnek… De utána szebb, tisztább, egészségesebb lesz a világ” - fogalmazott.