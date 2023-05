nepszava.hu;

2023-05-24 11:52:00

A Dunába ugrott egy amerikai állampolgár

A 28 éves férfi egy sétahajózáson vett részt, majd szó nélkül kiugrott az ablakon. A rendőrök keresik.

A Dunába ugrott, és eltűnt egy budapesti sétahajózáson részt vevő amerikai állampolgár – adta hírül szerdán az Index, amelynek a férfi egyik hozzátartozója számolt be az esetről.

A beszámoló szerint a 28 éves férfi hétfő este egy sétahajózáson vett részt, amikor is szó nélkül odament a hajó ablakához, és a Dunába ugrott.

A hozzátartozó elmondása szerint azóta sem találták meg a férfit, és, bár az eset miatt a rendőrség körözést adott ki, nem kaptak információt azzal kapcsolatban, miként áll a keresés.

Az eltűnt férfi neve Hardit Singh, körülbelül 190 centiméter magas, és van egy tetoválása is, amelyről rokona felvételt is megosztott.

Az eltűnés miatt a VII. kerületi rendőrkapitányság adott ki a körözést.

A hozzátartozó elmondta azt is, hogy felvették a kapcsolatot az Egyesült Államok budapesti nagykövetségével is. Az esettel összefüggésben a hozzátartozója a Twitteren is megosztotta a férfi fényképét, valamint egy Reddit-oldalt is indítottak azért, hogy segítsék a keresést.