2023-05-25 10:44:00

Hatalmas tűz pusztít a ceglédi hulladéklerakóban

Egészségre ártalmas koncentráció nem került a levegőbe.

Tűz keletkezett szerdán késő délután egy hulladéklerakóban Cegléd külterületén, az Emődi-dűlőben: az M4-es autóút közelében fekvő telepen mintegy nyolcszáz négyzetméter területen ég a szemét - közölte oldalán az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

A tűz átterjedt az oldalfalra is. A ceglédi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltják a tüzet, még egy sugár szerelése folyamatban van, emellett pedig két munkagép segítségével próbálják homokkal letakarni a szemetet.

A munkát nehezíti, hogy erős a szél, kevés a homok és nagy kiterjedésű, intenzív füst gomolyog a helyszínen. Erősítésként már úton vannak a szolnoki és a nagykátai hivatásos tűzoltók, valamint a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. A helyszínen a katasztrófavédelem két mobil laborja is folyamatos méréseket végez, azonban egészségre ártalmas koncentrációt a levegőből nem mutattak ki.

A víz utánpótlása biztosított a vízszállítók segítségével, illetve a telep tűzivíztározójából. Az oltás csütörtök reggel is zajlott, hajnali fél kettőre már ezer négyzetméterre csökkent a tűzzel érintett terület, az oltás folyamatos a vízágyúkkal, a vízsugarakkal, illetve a munkagépek is dolgoznak és földdel fedik be az érintett területet.

A tűz keletkezésének okát és körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.