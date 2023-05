R. Hahn Veronika (London);

Nagy-Britannia;migráció;

2023-05-26 18:09:00

A Brexit sem állította meg a migrációt

A "felfokozott várakozás" is visszafogott kifejezés arra a feszült izgalomra, mellyel a brit sajtó a csütörtökön délelőtt nyilvánosságra került legfrissebb bevándorlási adatra készítette fel a közvéleményt. A szikár statisztika politikai jelentősége, hogy a 2019. decemberi 80 fős konzervatív többséggel megnyert választást megelőző tory program az akkori évi 226 ezres szám határozott csökkentésére tett ígéretet. Ezzel szemben már a 2021 és 2022 június közötti nettó migráció, azaz az újonnan, legalább egy évre érkezettek, - munkavállalók, diákok, családtagok - és az országot elhagyottak közötti különbség 504 ezer volt. 1994 óta mindig is magasabb volt a be-, mint a kivándorlók száma. A 2016-ban megszavazott Brexit egyik fő célja a munkaerő szabad áramlásának leállítása, a bevándorlási adatok csökkentése volt. A kilépés tényleges megvalósulása, 2020. december 31-e óta megváltozott helyzetben a számokat az EU-n kívüli országokból érkezők srófolják fel.

A tényleges szám végül 606 ezer lett, ami ugyan magasabb, mint valaha, de távolról sem érte el az elmúlt napokban rebesgetett egymilliós lélektani jelentőségű határt. Ez az adat magában foglalja a rendkívüli megállapodások keretében Ukrajnából és Hongkongból felkerekedni kényszerülteket és a politikai menedékjogért folyamodókat is. Utóbbi 76 ezret tett ki, melynek túlnyomó része illegális lélekvesztőkön hajózott be.

Még meg sem érkeztek a konkrét adatok, amikor az International Chamber of Commerce (ICC), a világ legnagyobb vállalati tömörülése brit tagozatának elnöke, Peter Drechsler a BBC Radio 4 reggeli zászlóshajó műsorának, a Today-nek adott interjújában "fontosnak tartotta emlékeztetni arra, hogy minden egyes, ma Britanniában élő személy egy bevándorolt leszármazottja. Így különösen lényeges, hogy megváltozzon a narratíva és a bevándoroltakról tisztelettel és megbecsüléssel beszéljenek".

Nem mintha már eddig is nem állt volna a bevándorlás a brit belpolitika középpontjában, nyilvánvaló, hogy a jövő évi parlamenti választás közeledtével egyre élesebb viták forrása lesz. Suella Braverman belügyminiszter, aki a párt jobboldaláról tör leplezetlenül Rishi Sunak babérjaira, már e hét elején bejelentett egy a migrációt lényegesen csökkentő intézkedést. Jövő év januárjától az Egyesült Királyságban tanulni kívánó nemzetközi diákok, kivéve a PhD fokozatra készülőket, illetve a posztgraduális képzésüket szervezett kutatómunka keretében végzőket, nem hozhatnak magukkal családtagokat. Jelentős számokról van szó: a 2022. decemberét megelőző évben 486 ezer diákvízumot bocsátottak ki, ami jelentős növekedés a 2019-es 269 ezerhez képest, de különösen nagy ugrás a hozzátartozóknak kiállított 136 ezer engedély a Brexit előtti 16 ezerrel szemben. A belügyi tárcavezető más módokon is lecsap a külföldi diákokra. Egyrészt felülvizsgáltatja azt az összeget, melynek a meglétét a brit oktatás iránt érdeklődőknek igazolniuk kell megélhetésük biztosítása érdekében, másrészt igyekszik megakadályozni, hogy "gátlástalan ügynökök" úgy hirdethessék a diákvízumokat, mint az Egyesült Királyságba vezető utat, ahelyett, hogy a tanulást hangoztatnák célként.

Sunak csütörtökön elismerte, hogy "a számok magasak és csökkenteni akarja őket". Suella Braverman belügyminiszter szerint legalább öt évig kell még várni, amíg a pandémiát megelőző szinthez vissza lehet térni. Korábbi találgatásokkal ellentétben a Downing Street 10. nem készül emelni a munkavállalási vízum megszerzéséhez szükséges minimális bér (évi 26 ezer 200 font, 11,3 millió forint) szintjét, fontosabbnak tartva a gazdasági szempontokat. Amíg a külföldi munkavállalók rendelkezésre állnak nélkülözhetetlen funkciók betöltésére, többek között a beteg- és szociális ellátásban, vagy a szállodaiparban és vendéglátásban, addig a munkaadókra nem nehezedik nyomás brit munkavállalók kiképzésére és az átlagfizetésnek megfelelő bérezésre. Ahogy egy nappal korábban Sir Keir Starmer, az ellenzék vezére, csütörtökön pedig árnyék-belügyminisztere, Yvette Cooper is hangsúlyozta: a munkavállalási vízumok számának megduplázódása a Covid-járvány óta azt mutatja, hogy a "Konzervatívoknak sem tervük, sem rálátásuk nincs a bevándorlásra". Starmer kijelentette: ha megnyeri a választást, úgy csökkenti a migrációt, hogy a munkaadók csak akkor fogadhatnak fel külföldi dolgozókat, ha kifizetik nekik a szakma bevett fizetési szintjét.