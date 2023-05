P. L.;

Moszkva;Kijev;dróntámadás;orosz-ukrán háború;

2023-05-30 08:43:00

Megint dróntámadás érte Kijevet, de ezúttal Moszkvát is

Kijevben legkevesebb egy ember meghalt, többen megsebesültek.

Ismét drónokkal támadta az orosz hadsereg Kijevet hétfő este, legalább egy ember meghalt, többen megsebesültek - közölte Vitalij Klicsko polgármester az MTI szerint. A főváros déli részén, a Holoszijivszkij kerületben egy többemeletes épületet találtak el.

A támadás következtében egy ember meghalt, egy idős nőt kórházba szállítottak, két áldozatot pedig a helyszínen elláttak - közölte a polgármester a Telegramon. A város polgári és katonai közigazgatása ugyancsak a Telegramon azt közölte, hogy húsz embert menekítettek ki az érintett épületből. A legfelső két emelet megsemmisült, a romok alatt emberek lehetnek - figyelmeztettek.

Az éjszaka Kijevben, a középső Cserkaszi megyében, a kirovohradi, a mikolajivi és a déli Herszon területen is megszólaltak a légvédelmi szirénák. Azonban ezúttal nem csak Ukrajnát, hanem Moszkvát is légicsapás érte: Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere a Telegramon arról számolt be, hogy több épület kisebb károkat szenvedett dróntámadás következtében.

Szergej Szobjanyin az írta, hogy a mentőszolgálatok a helyszínen vannak, komolyabb sérülés nem történt. A TASZSZ és a RIA Novosztyi hírügynökség szerint a Lenin sugárúton és a Profszojuznaja utcában ért találat egy egy-egy lakóépületet. Utóbbi helyen három lépcsőházból evakuálják a lakókat.

Az RBK gazdasági napilap szerint Új Moszkva egyik toronyházának 25. szintjén is kitörtek az ablakok, feltehetően hasonló okokból. Andrej Vorobjov, Moszkva megye kormányzója közölte, hogy a légvédelem több drónt lelőtt a régióban.

Nem ez az első alkalom, hogy Moszkvát is dróntámadás éri, május elején a Kremlt is célba vették, ezeket lelőtte a légvédelem.