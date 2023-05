P. L.;

Orbán Viktor;születésnap;Németh Zsolt;Harrach Péter;köszöntés;

2023-05-30 15:52:00

Holnap 60 éves lesz Orbán Viktor, néhány kormánypárti politikus pedig annyira lelkes, hogy előre felköszöntötte

Nagy nap közeleg, páran már ki se bírják várni.

Holnap, azaz 2023. május 31-e nagy nap lesz: 60. születésnapját ünnepli Orbán Viktor miniszterelnök. Ez néhány kormánypárti politikusban minden jel szerint beindította a versenyszellemet – vette észre a 444.

A lap felidézi, hogy már tavaly Lévai Anikónak, Orbán Viktor feleségének 59. születésnapja alkalmából is hatalmas verseny bontakozott ki a fideszesek között, hogy ki köszönti fel hamarabb.

Most várhatóan még komolyabb lesz a megmérettetés, néhányan ugyanis már előre is szaladtak: Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke például már ma reggel kíméletlenül maga mögé utasított mindenkit ünnepi bejegyzésével. Azonban így is csak annyira szaladt előre, hogy még épp meg tudta előzni a KDNP-s Harrach Pétert, aki néhány perc múlva ugyancsak posztolta köszöntését egy közös kép társaságában.

Utóbbi kommunikációs stábjából azonban valakinek feltűnhetett, hogy a miniszterelnök születésnapja még csak holnap lesz, így csakhamar el is tűnt a bejegyzés a Facebookról. A hír eztán csakhamar eljuthatott Németh Zsolthoz is, ugyanis délelőtt fél 11-re már az ő bejegyzése sem volt elérhető.