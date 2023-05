Á. B.;

gyilkosság;Óbuda;Nánási út;

2023-05-30 17:52:00

Nem ismerte be bűnösségét Deutsch Tamás apósának feltételezett gyilkosa

Noha a helyszínen elfogták, szeretné, ha tárgyalást tartanának ügyében.

Nem ismerte be bűnösségét a keddi előkészítő ülésen az a férfi, akit egy másfél évvel ezelőtt, Óbudán elkövetett gyilkossággal vádolnak – közölte lapunkhoz is eljuttatott tájékoztatásában a Fővárosi Törvényszék.

Ugyan nem nevezik meg a konkrétumokat, de egyértelműen arról az esetről van szó, amely 2021 decemberében történt a III. kerületi Nánási úton.

Az akkor 57 éves B. István az ügyészség szerint szíven szúrta Lazsányi László egykori labdarúgót, Deutsch Tamás apósát. A gyilkosságot egy elszámolási vita előzte meg. A feltételezett tettes hónapok óta nem fizetett bérleti díjat, a munkásszállóként funkcionáló épület üzemeltetőjének képviseletében eljáró Lazsányi László hiába szólította fel a költözésre a férfit, továbbra is ott lakott. Végül zárat cseréltetett az ajtón, de ennek ellenére B. István többször is visszajárt, s egy-egy éjszakát ott töltött. Ez történt a végzetes estén is, amikor egy vadászkéssel felfeszítette az ajtót. Amikor a volt sportoló odament és számon kérte a férfit, akkor a vita hevében leszúrta őt. Áldozata azonnal életét veszítette, B. Istvánt a helyszínen elfogták.

Az első tárgyalásra 2023. október 10-én kerül sor – ekkor az eljárás a vádlott kihallgatásával folytatódik.