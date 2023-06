Varga T. Róbert;

kosárlabda;NBA;Denver;Miami Heat;Dávid Kornél;

2023-06-01 14:57:00

Jimmyék kivágnák a magas cét! – Ember nincs, aki meg tudná mondani, mi fog történni az NBA nagydöntőjében

Még Dávid Kornél sem, pedig ha itthon valaki ért a tengerentúli kosárlabdázáshoz, akkor az ő.

A totális bizonytalanság elsősorban a Miami Heat csapatának köszönhető. Ugye az összes amerikai major ligára illik a mondás, hogy az alapszakasz meg a rájátszás két külön bajnokság, előbbiből következtetni utóbbira nemigen lehet, és ezt a megállapítást a floridai kosáregylet konkrétan kimaxolta az idén. A gárda egyenes ágon be sem jutott a rájátszásba, az alapszakaszt követően mini tornán kellett oda kvalifikálnia, ahol vereséggel kezdett. Aztán a play-off első körében épp az a Milwaukee Bucks várt rá, amely az alapszakasz 82 meccse során a legjobb teljesítmény nyújtotta, s amely Dávidot európai játékosmegfigyelőként foglalkoztatja.

„Mit ne mondjak: nagy volt a csalódottság!” – árulta el a Népszavának hazánk egyetlen (egykori) NBA-játékosa. Szerinte a Miami épp „ellenük” kapott igazán lendületet, ami után nem volt megállás. A Keleti főcsoportdöntőben 3-0-ra vezetett a Boston ellen, a Celtics szintén a liga egyik legerősebb keretével vonult fel, föl is állt a négy győzelemig tartó párharcban, utolsó meccs Bostonban, a lélektani előny nála, mégis a Miami nyert.

– Meggyőző fölénnyel! – folytatta Dávid. – Amikor 3-3-ra egyenlített a Boston, a floridaiak mestere, Erik Spoelstra azt mondta: Fogalmam nincs, mit fogok kitalálni ezek után, de nyerni fogunk. Nyertek. 19 ponttal!”

Hogy mitől ilyen jók?

Az egykori magyar kiválóság mindenekelőtt Jimmy Butler szavait idézte válaszként, a 33 éves erőcsatár azt hangoztatta a rájátszás során, hogy eddig is tudták, hogy jók, de ez a tudás immár a pályán is megmutatkozik. A másik válasza pedig Pat Riley. A klub elnöke sikerekre van kárhoztatva. A mostani lesz NBA-s karrierje 19. döntője, háromszor játékosként, edzőként tízszer élte át a finálé légkörét, elnökként hatodszor vár rá csúcsmeccs.

– Személye hihetetlenül fontos – érvelt Dávid. – Ő honosított meg Miamiban azt a kultúrát, ami a kőkemény, fizikális munkán alapszik, folyamatosan a legjobbat próbálják kihozni a játékosokból, akiktől rengeteget követelnek, és még véletlenül sem simogatják őket. Butlernek korábbi állomáshelyein voltak gondjai, igazi öntörvényű srác, de Miamiban még ő is kiteljesedik. Egyébként vele egyetemben a keret olyanokból áll, akik bizonyítani akarnak. Butlert anno a 30. helyen draftolták, 29 klub nemet mondott rá. És rajta kívül hét olyan kosaras van a keretben, aki nem is a drafton keresztül került az NBA-be. Ez egyedülálló az egész ligában. Pat Riley pontosan tudja, kit miért igazol.

Az ellenfélről is ejtsünk szót, noha a Denver Nuggets sikeres szereplése egyáltalán nem meglepő, főképp mert ott játszik korunk egyik, ha nem a legjobb játékosa, a szerb Nikola Jokic.

– Persze, a többieket sem szabad lebecsülni, de Jokic szereplése abszolút meghatározó. Minden akció rajta megy keresztül, igazi csapatjátékos, passzjátéka pedig kétségtelenül a legkiválóbbak között van.

Hogy miként lehet őt megállítani?

– Ha én azt tudnám?! – nevetett fel a kérdés hallatán Dávid, aki gyorsan hozzátette, hogy talán erre ma még Spoelstra sem tudja a választ, de ahogy a Boston ellen, most is kitalál majd valamit. – Az első meccs a puhatolódzásról szól majd, de aztán beindulnak a felek. Döntő lehet, hogy a 26 éves Jamal Murray képes lesz-e folytatni káprázatos játékát, illetőleg hogy tényleg felépül-e a második vagy harmadik meccsre a Miami harmadik legjobbja, Tylor Herro, aki szintén fiatal, 23 éves. A győztesre tippelni sem merek, eleve az eddigi összes tippemmel mellétrafáltam. De ha mondani kell valamit, akkor annyit vállalok: nem lesz egyértelmű fölény, a négy győzelemig tartó párharc szerintem hat meccses lesz. A favoritnak a Denvert tartják, és tényleg nagyon egyben van, de a Miami egész tavasszal bizonyítja: nem lehet leírni. Jimmyék is kivághatják a magas cét!

Ez már csak azért is nagyot szólna, mert olyan még sosem fordult elő, hogy egyazon idényben egy város kosárlabda- és hokicsapata egyaránt bajnoki címet szerezzen. A Florida Panthers vasárnaptól harcol az NHL Stanley Kupáért a Vegas Golden Knights ellen.

Floridára forró napok várnak.