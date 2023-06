Juhász Dániel;

Magyarország;felsőoktatás;konferencia;Nyugat;színvonal;Oktatói Hálózat;

2023-06-01 07:30:00

Teljes képtelenség, hogy a magyar egyetemek a vezető nyugati egyetemekkel egy szintre kerüljenek

Ez hangzott el az Oktatói Hálózat Merre tart a magyar felsőoktatás? című online vitasorozatának szerdai beszélgetésén, melynek a magyar egyetemek teljesítménye volt a témája.

Bár a májusban publikált Center for World University Rankings (CWUR) nemzetközi listára hat magyar egyetem is felkerült (a hazai intézmények közül az ELTE végzett a legjobb, 517. helyen), Fábri György oktatáskutató, az ELTE docense szerint az ilyen rangsorok félrevezetőek lehetnek, nem mérik az egyes egyetemek valódi teljesítményét. Azt sem tartja reálisnak, hogy például az ELTE-t vagy más hazai egyetemet vezető nemzetközi egyetemekkel, mint például a Harvarddal hasonlítsanak össze.

Semjén András közgazdász felidézte, hogy a fiatal, 25-34 éves diplomások aránya nálunk az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban (mintegy 33 százalék a 41 százalékos EU-átlaghoz képest).

Fábri György hozzátette, az oktatás színvonala az oktatóktól is függ, problémának tartja, hogy az egyetemeken mindenféle pedagógiai tudás, ismeret nélkül lehet oktatni, miközben egy óvónőnek is szüksége van pedagógiai végzettségre. Szerinte ez az egyetemi oktatóktól is elvárható lenne.

Temesi József felsőoktatás-kutató egyebek mellett arról beszélt, az egyetemek valós teljesítményét egyre nehezebb felmérni, kutatni, az összetettebb adatok még a kutatók számára is korlátozottan, vagy csak késleltetve hozzáférhetőek, nincsenek szakfolyóiratok, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet is megszűnt.