P. L.;

veszteség;pénzügyek;CÖF-CÖKA;

2023-06-01 12:59:00

Minden korábbinál több pénzből gazdálkodott a CÖF-CÖKA, de így is tetemes veszteséget hoztak össze

Kicsit sokat költött a fideszes álcivil szervezet.

A tavalyelőttinél 80 millió forinttal több pénzből, összesen 637,6 millió forintból gazdálkodhatott friss éves mérlege alapján a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA), az Orbán-kormány Békemenet névre keresztelt erődemonstrációit szervező álcivil szerveződés. A több pénz mellé azonban több kiadás is társult – írja a hvg.hu.

Az álcivilek közhasznúnak nevezett tevékenységének ráfordításai például több mint megduplázódtak, 236,3 millió forintról 480,4 millió forintra. De nem csak emiatt bizonyult mérföldkőnek számukra a tavalyi év: 2022-ben minden korábbinál több pénzből, 637 millió forintból gazdálkodhattak, emellett rekord nagyságú, 582 milliós adományt is szereztek. A lap felidézi, hogy az eddigi rekord a 2016-os év volt, amikor is csak az állami Magyar Villamos Művek Zrt. több mint félmilliárdot, 508 millió forintot adott a CÖKA-nak „a közgondolkodás javítására”, mellé pedig a Fidesz pártalapítványától is kaptak támogatást.

A pénzügyi eredmény már jóval szerényebb lett a korábbiakhoz képest, a 2021-es 252 millió után tavaly már „csak” 102 millió forintos pluszt hoztak össze. Önmagában persze ettől azért nem kell könnyeket hullatni, ám az alapítványnak van egy igazi, 2021 elején alapított üzleti vállalkozása is, amely a korábbiakhoz hasonlóan ismét jelentős bukást termelt. A Kövess minket 2022 Kft. tavaly 125,4 millió forintos nettó árbevétel mellett 177,2 milliós veszteséget hozott össze.